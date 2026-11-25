В видеоигре Grand Theft Auto VI можно воспроизвести один из самых известных модных образов начала 2000-х - платье с газетным принтом от Christian Dior, в котором появлялась Кэрри Брэдшоу в сериале "Секс в большом городе".

Wave RBC.UA сообщает, что теперь ее цифровую версию может примерить главная героиня игры Люсия Каминос.

Одежда британского модельера Джона Гальяно

Наряд отсылает к культовому дизайну британского модельера Джона Гальяно для французского модного дома Christian Dior. Оригинальное платье вошло в коллекцию осень-зима 2000/2001 под названием Fly Girl.

Она имела характерный газетный рисунок с надписями Christian Dior Daily, который Гальяно использовал на разных вещах коллекции.

Особенную популярность дизайн приобрел благодаря сериалу "Секс в большом городе". Персонаж Сары Джессики Паркер Керри Брэдшоу появилась в этом платье в одном из эпизодов третьего сезона.

Впоследствии образ стал одним из самых узнаваемых модных моментов сериала и символом эстетики начала нулевых.

Lucia in Christian Dior по John Galliano Newspaper Dress F/W 2000, also seen on Carrie Bradshaw в Sex & the City https://t.co/uDer5bS9G3 — willwyd (@wiIIwyd) November 23, 2026

Разработчики воспроизвели все до деталей

В GTA VI разработчики воспроизвели не только общую идею наряда, но и характерный крой и газетный принт. Найти платье для Люсии можно в винтажном магазине Aline's Thrift Store в районе Ла-Перл в придуманном Вайс-Сити.

Игроки могут самостоятельно комбинировать ее с обувью, прическами и аксессуарами. В одном из образов Люсия носит платье с туфлями на каблуке и светлыми волнистыми волосами.

Модные отсылки в игре не ограничиваются одним культовым дизайном. В гардеробе героини есть вещи, вдохновленные эстетикой знаменитостей, попкультурой и модными тенденциями разных десятилетий.

В частности, игроки заметили схожесть отдельных моделей обуви с дизайнами Roberto Cavalli, а также образы, напоминающие стилистику Арианы Гранде и фильма "Плохие девчонки".

what twink working at rockstar made the positions outfit available in gta 6 https://t.co/ASl9z9Kgv5 — ︎ali ꕤ is playing gta (@harianadefender) November 22, 2026

Кто отвечал за создание образов

За создание модного мира GTA VI отвечала стилистка из Майами Джиллиан Карр, присоединившаяся к команде Rockstar Games в 2023 году. Ее задачей было передать не только актуальные тенденции, но и обычный стиль жителей города, их привычки и образ жизни.

Одежда в игре стала частью формирования характера персонажей и атмосферы вымышленного штата Леонида.

Таким образом, в GTA VI мода превратилась в отдельный элемент игрового опыта: игроки могут экспериментировать с гардеробом Люсии и Джейсона, создавать собственные стилизации и сохранять их при исследовании открытого мира.