У відеогрі Grand Theft Auto VI можна відтворити один із найвідоміших модних образів початку 2000-х - сукню з газетним принтом від Christian Dior, у якій з'являлася Керрі Бредшоу в серіалі "Секс і місто".

Wave RBC.UA повідомляє, що тепер її цифрову версію може приміряти головна героїня гри Люсія Камінос.

Одяг британського модельєра Джона Гальяно

Вбрання відсилає до культового дизайну британського модельєра Джона Гальяно для французького модного дому Christian Dior. Оригінальна сукня увійшла до колекції осінь-зима 2000/2001 під назвою Fly Girl.

Вона мала характерний газетний малюнок із написами Christian Dior Daily, який Гальяно використав на різних речах колекції.

Особливої популярності дизайн набув завдяки серіалу "Секс і місто". Персонажка Сари Джессіки Паркер Керрі Бредшоу з'явилася в цій сукні в одному з епізодів третього сезону.

Згодом образ став одним із найбільш впізнаваних модних моментів серіалу та символом естетики початку нульових.

Lucia in Christian Dior by John Galliano Newspaper Dress F/W 2000, also seen on Carrie Bradshaw in Sex & the City https://t.co/uDer5bS9G3 — willwyd (@wiIIwyd) November 23, 2026

Розробники відтворили усе до деталей

У GTA VI розробники відтворили не лише загальну ідею вбрання, а й характерний крій та газетний принт. Знайти сукню для Люсії можна у вінтажному магазині Aline’s Thrift Store у районі Ла-Перл у вигаданому Вайс-Сіті.

Гравці можуть самостійно комбінувати її з взуттям, зачісками та аксесуарами. В одному з образів Люсія носить сукню з туфлями на підборах і світлим хвилястим волоссям.

Модні відсилання у грі не обмежуються одним культовим дизайном. У гардеробі героїні є речі, натхненні естетикою знаменитостей, попкультурою та модними тенденціями різних десятиліть.

Зокрема, гравці помітили схожість окремих моделей взуття з дизайнами Roberto Cavalli, а також образи, що нагадують стилістику Аріани Гранде та фільму "Погані дівчиська".

what twink working at rockstar made the positions outfit available in gta 6 https://t.co/ASl9z9Kgv5 — ︎ali ꕤ is playing gta (@harianadefender) November 22, 2026

Хто відповідав за створеня образів

За створення модного світу GTA VI відповідала стилістка з Маямі Джилліан Карр, яка приєдналася до команди Rockstar Games у 2023 році. Її завданням було передати не лише актуальні тенденції, а й повсякденний стиль мешканців міста, їхні звички та спосіб життя.

Одяг у грі став частиною формування характеру персонажів і атмосфери вигаданого штату Леоніда.

Таким чином, у GTA VI мода перетворилася на окремий елемент ігрового досвіду: гравці можуть експериментувати з гардеробом Люсії та Джейсона, створювати власні стилізації й зберігати їх під час дослідження відкритого світу.