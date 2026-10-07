"Часы-хамелеон": у MONATIK заметили винтажный Gucci

Винтажная модель позволяет изменять цвет аксессуара с помощью набора сменных деталей
Украинский певец MONATIK еще раз привлек внимание не только музыкой, но и деталями своего образа. На руке артиста заметили винтажные часы Gucci, особенность которых заключается в сменном дизайне.
Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на тематический аккаунт cats_and_watches в Threads.
Речь идет о модели Gucci Change Bezel, которую бренд выпустил в 1980-х годах.
Компактные кварцевые часы сначала позиционировались как женские, однако MONATIK вписал их в собственный образ.
Главная особенность аксессуара - сменный безель, то есть декоративное кольцо вокруг циферблата.
В зависимости от комплектации вместе с часами продавали от шести до двенадцати разноцветных безелей из пластика и металла.
Благодаря этому владелец может за несколько секунд изменить вид часов, подобрав цвет к одежде или настроению. Именно эта деталь в свое время превратила Gucci Change Bezel в один из самых известных модных аксессуаров бренда.
На специализированном маркетплейсе Chrono24 комплект Gucci Change Bezel с шестью сменными безелями оценивается примерно в 700–717 евро.
Это около 35,5-36 тысяч гривен.
Стоимость винтажной модели может отличаться в зависимости от состояния, года выпуска, материала корпуса и количества деталей в комплекте.
Поэтому неизвестно сколько именно за свой экземпляр заплатил MONATIK.