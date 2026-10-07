"Часы-хамелеон": у MONATIK заметили винтажный Gucci

Украинский певец MONATIK еще раз привлек внимание не только музыкой, но и деталями своего образа. На руке артиста заметили винтажные часы Gucci, особенность которых заключается в сменном дизайне.

Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на тематический аккаунт cats_and_watches в Threads.

Какие часы носит MONATIK

Речь идет о модели Gucci Change Bezel, которую бренд выпустил в 1980-х годах.

Компактные кварцевые часы сначала позиционировались как женские, однако MONATIK вписал их в собственный образ.

Главная особенность аксессуара - сменный безель, то есть декоративное кольцо вокруг циферблата.

В зависимости от комплектации вместе с часами продавали от шести до двенадцати разноцветных безелей из пластика и металла.

Благодаря этому владелец может за несколько секунд изменить вид часов, подобрав цвет к одежде или настроению. Именно эта деталь в свое время превратила Gucci Change Bezel в один из самых известных модных аксессуаров бренда.

Сколько стоят часы MONATIK

На специализированном маркетплейсе Chrono24 комплект Gucci Change Bezel с шестью сменными безелями оценивается примерно в 700–717 евро.

Это около 35,5-36 тысяч гривен.

Стоимость винтажной модели может отличаться в зависимости от состояния, года выпуска, материала корпуса и количества деталей в комплекте.

Поэтому неизвестно сколько именно за свой экземпляр заплатил MONATIK.