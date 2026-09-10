Галь Гадот выбрала украинский бренд для промотура фильма "Беги!"
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Стиль

Галь Гадот выбрала украинский бренд для промотура фильма "Беги!"

Актриса показалась в стильном образе, в котором соединила полупрозрачную блузу и кожаную юбку

Автор: Сюзанна Аль Мариди
Фото: Галь Гадот (фото: Getty Images)
Дата: 10 сентября 2026

Израильская актриса и модель Галь Гадот появилась в Нью-Йорке в образе от украинского бренда J'amemme. Голливудская звезда выбрала полупрозрачную блузу и юбку меди оттенка охры для промокампании фильма "Беги!" (The Runner).

Детальнее об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на Instagram бренда.

Образ Галь Гадот от J'amemme

Для появления в Нью-Йорке звезда выбрала Semi-sheer Scarf Blouse - полупрозрачную блузу с декоративным шарфом, формирующим объемную деталь вокруг шеи.

Она соединила ее с Croco Ochre Midi Skirt - мидиоюбкой насыщенного горчично-охристого оттенка с фактурой, напоминающей крокодиловую кожу.

Стилизацией образа занималась американская стилистка Эрин Уолш. В команду также вошла украинская стилистка Оля Ревуцкая.

J'amemme отдельно отметил появление Гадота в своем наряде, назвав этот момент особенным для бренда.

"Один из тех моментов, которые имеют большее значение", - отметили в посте.


Что известно о фильме "The Runner" с Галь Гадот

В триллере режиссера Кевина Макдональда актриса исполнила главную роль. В центре сюжета - успешная адвокат, чья жизнь внезапно превращается в опасную гонку.

Неизвестный преступник похищает ее сына и выдвигает женщине целый ряд требований, которые она должна выполнить, если хочет спасти ребенка.

Героиня Гадот вынуждена стремительно передвигаться по Лондону, выполняя задачи похитителя и пытаясь понять, кто стоит за преступлением. Время работает против нее, а любая неудачная попытка может поставить под угрозу жизнь ее сына.

Режиссером ленты стал Кевин Макдональд, известный по фильмам "Последний король Шотландии", "Игра теней" и "Мавританец".

Премьера фильма пройдет в украинских кинотеатрах 17 сентября 2026 года.

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