Энн Хэтэуэй продемонстрировала эффектный образ от украинского бренда

Украинские бренды продолжают покорять Голливуд. В этот раз актриса Энн Хэтэуэй выбрала для появления на фанатском мероприятии Disney эффектное красное платье от украинского бренда J'amemme, который не оставил это событие без внимания.

В каком образе появилась актриса и что об этом сказал бренд, узнайте в материале Wave RBC.UA.

Как Энн Хэтэуэй покорила появлением в платье J'amemme

Актриса появилась на D23's Disney Entertainment Showcase, где получила почетную награду Disney Legends по случаю 25-летия "Дневников принцессы".

Для публичного выхода она вместе со своей стилисткой Эрин Уолш выбрала красную Loulou Dress от J'amemme.

Длинное платье выполнено из легкой плиссированной ткани, которая хорошо двигается во время походки. Модель имеет открытые плечи и приталенный верх, постепенно переходящий в пышное деление.

Особое внимание привлекают большие волнистые складки в нижней части, которые напоминают лепестки розы. Актриса не стала перегружать наряд, а дополнила его белыми брюками и лаконичными украшениями.

Anne Hathaway at D23



(Getty) pic.twitter.com/vVS7O73kJ3 — JumpTrailers (@JumpTrailers) August 15, 2026



Особый интерес выходу добавляет и то, что сейчас Энн ожидает третьего ребенка. Вместе с мужем Адамом Шульманом она воспитывает сыновей Джонатана и Джека.

В то же время, беременность не мешает звезде демонстрировать эффектные образы. Недавно она покорила появлением в модном топе и джинсах .

Реакция украинского бренда

Как известно, J'amemme работает со сложными архитектурными формами и плиссированными тканями. Для команды выход звезды в их наряде стал знаковым событием. Бренд опубликовал кадры с Энн в своих соцсетях и назвал этот момент таким, какой они "никогда не забудут".

"Непревзойденная Энн Хэтэуэй в платье J'amemme Loulou на шоу Disney Entertainment Showcase в рамках D23. Это очень особенное событие для J'amemme", - говорилось в описании.



Украинские бренды уже неоднократно появлялись в гардеробах мировых знаменитостей и выбор Хэтэуэй стал еще одним заметным примером такого сотрудничества.

Стоит отметить, что у бренда схожие платья в других оттенках - фиолетовом, синем, бежевом и лавандовом. Стоимость Loulou Dress составляет 44826 гривен.