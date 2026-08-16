Енн Гетевей продемонструвала ефектний образ від українського бренду

Українські бренди продовжують підкорювати Голлівуд. Цього разу акторка Енн Гетевей обрала для появи на фанатському заході Disney ефектну червону сукню від українського бренду J'amemme, який не залишив цю подію без уваги.

В якому образі з'явилася акторка та що про це сказав бренд, дізнайтеся в матеріалі Wave RBC.UA.

Як Енн Гетевей підкорила появою у сукні J'amemme

Акторка з'явилася на D23's Disney Entertainment Showcase, де отримала почесну нагороду Disney Legends з нагоди 25-річчя "Щоденників принцеси".

Для публічного виходу вона разом зі своєю стилісткою Ерін Волш обрала червону Loulou Dress від J’amemme.

Довга сукня виконана з легкої плісированої тканини, яка гарно рухається під час ходи. Модель має відкриті плечі та приталений верх, який поступово переходить у пишний поділ.

Особливу увагу привертають великі хвилясті складки в нижній частині, які нагадують пелюстки троянди. Акторка не стала перевантажувати наряд, а доповнила його білими штанями та лаконічними прикрасами.

Anne Hathaway at D23



(Getty) pic.twitter.com/vVS7O73kJ3 — JumpTrailers (@JumpTrailers) August 15, 2026



Особливого інтересу виходу додає і те, що нині Енн очікує на третю дитину. Разом із чоловіком Адамом Шульманом вона виховує синів Джонатана та Джека.

Водночас вагітність не заважає зірці демонструвати ефектні образи. Нещодавно вона підкорила появою в модному топі та джинсах.

Реакція українського бренду

Як відомо, J'amemme працює зі складними архітектурними формами та плісированими тканинами. Для команди вихід зірки у їхньому вбранні став знаковою подією. Бренд опублікував кадри з Енн у своїх соцмережах і назвав цей момент таким, який вони "ніколи не забудуть".

"Неперевершена Енн Гетевей у сукні J’amemme Loulou на шоу Disney Entertainment Showcase в рамках D23. Це надзвичайно особлива подія для J’amemme", - йшлося в описі.



Українські бренди вже неодноразово з'являлися у гардеробах світових знаменитостей, і вибір Гетевей став ще одним помітним прикладом такої співпраці.

Варто зазначити, що у бренда є схожі сукні в інших відтінках - фіолетовому, синьому, бежевому та лавандовому. Вартість Loulou Dress становить 44 826 гривень.