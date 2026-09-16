В Emporio Armani появился новый креативный директор: что известно о дизайнере

Линейка Emporio Armani получила нового креативного директора - им стал итальянский дизайнер Дарио Витале, ранее возглавлявший Versace и 14 лет работавший в Miu Miu. Он также будет отвечать за креативное направление Giorgio Armani Accessories.

Подробнее об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на заявление бренда в Instagram .

Что известно о назначении Дарио Витале

Он стал первым дизайнером извне компании, возглавивший одну из линий Armani. До этого творческим развитием занимались племянница основателя Сильвана Армани и многолетний партнер Лео Дель'Орко. Они продолжают отвечать за женское и мужское направления основной линии Giorgio Armani.

"Я имею честь взять на себя эту двойную роль у Emporio Armani и Giorgio Armani и глубоко благодарен Сильвани и Лео за то, что они приняли меня в свой мир", - поделился эмоциями Дарио.

"Armani имеет мощное наследие и безошибочно узнаваемый язык дизайна - наследие, охватывающее десятилетие и сформировавшее историю моды. Я отношусь к этому с глубоким чувством ответственности и увлечением, ведь вместе мы строим новую эру на этом богатом фундаменте", - добавил он.

Сильван и Лео также поздравили Витале с назначением. По их словам, бренд с самого начала был простором свободы, экспериментов и энергии, а его опыт на международной модной арене поможет ему продолжить эту концепцию.

Emporio Armani основали в 1981 году как более молодую и доступную линию бренда. Он был ориентирован на городской стиль и более широкую аудиторию и впоследствии стал одним из ключевых направлений Armani Group.

Кто такой Дарио Витале

Он родился в 1983 году в Италии и учился дизайну в миланском Istituto Marangoni. До работы в Miu Miu успел поработать в Dsquared2 и Bottega Veneta.

В 2010 году дизайнер присоединился к Miu Miu, где постепенно стал директором по дизайну женского ready-to-wear и руководителем имиджа бренда.

В апреле 2025 года Витале перешел в Versace, где стал первым дизайнером извне семьи Версаче, возглавившим креативное направление модного дома.

Его работа там длилась недолго - дизайнер покинул пост в конце года. За это время он успел представить только одну коллекцию для Versace - весна-лето 2026.

Дебютная коллекция Витале для Emporio Armani будет представлена в начале 2027 года в сезоне осень-зима 2027/28.