В Emporio Armani з'явився новий креативний директор: що відомо про дизайнера

Лінійка Emporio Armani отримала нового креативного директора - ним став італійський дизайнер Даріо Вітале, який раніше очолював Versace та 14 років працював у Miu Miu. Він також відповідатиме за креативний напрям Giorgio Armani Accessories.

Детальніше про це пише Wave RBC.UA з посиланням на заяву бренду в Instagram .

Що відомо про призначення Даріо Вітале

Він став першим дизайнером ззовні компанії, який очолив одну з ліній Armani. До цього творчим розвитком займалися племінниця засновника Сільвана Армані та багаторічний партнер Лео Дель'Орко. Вони продовжують відповідати за жіночий та чоловічий напрями основної лінії Giorgio Armani.

"Я маю честь взяти на себе цю подвійну роль у Emporio Armani та Giorgio Armani і глибоко вдячний Сільвані та Лео за те, що вони прийняли мене у свій світ", - поділився емоціями Даріо.

"Armani має потужну спадщину та безпомилково впізнавану мову дизайну - спадщину, яка охоплює десятиліття та сформувала історію моди. Я ставлюся до цього з глибоким почуттям відповідальності та захопленням, адже разом ми будуємо нову еру на цьому багатому фундаменті", - додав він.

Сільвана та Лео також привітали Вітале з призначенням. За їхніми словами, бренд від самого початку був простором свободи, експериментів та енергії, а його досвід на міжнародній модній сцені допоможе йому продовжити цю концепцію.

Emporio Armani заснували у 1981 році як молодшу та доступнішу лінію бренду. Він був орієнтований на міський стиль і ширшу аудиторію та згодом став одним із ключових напрямів Armani Group.

Хто такий Даріо Вітале

Він народився у 1983 році в Італії та навчався дизайну в міланському Istituto Marangoni. До роботи в Miu Miu він встиг попрацювати в Dsquared2 та Bottega Veneta.

У 2010 році дизайнер приєднався до Miu Miu, де поступово став директором із дизайну жіночого ready-to-wear та керівником іміджу бренду.

У квітні 2025 року Вітале перейшов до Versace, де став першим дизайнером ззовні родини Версаче, який очолив креативний напрям модного дому.

Його робота там тривала недовго - дизайнер залишив посаду наприкінці року. За цей час він встиг представити лише одну колекцію для Versace - весна-літо 2026.

Дебютна колекція Вітале для Emporio Armani буде представлена на початку 2027 року в сезоні осінь-зима 2027/28.