Джон Гальяно стал темой Met Gala 2027: какой будет выставка о легендарном дизайнере

Институт костюма Метрополитен-музея посвятит весеннюю выставку 2027 года и благотворительный бал Met Gala британскому дизайнеру Джону Гальяно. Экспозиция покажет его вклад в моду, а также поднимет вопрос ответственности из-за скандала, который изменил его карьеру.

Какой будет выставка, рассказывает Wave RBC.UA со ссылкой на The Metropolitan Museum of Art .

Какой будет выставка о Джоне Гальяно

Экспозиция получила название John Galliano: Horizons. Она раскроет творческое наследие дизайнера за четыре десятилетия работы. Посетители увидят одежду, аксессуары, эскизы, макеты будущих изделий, исследовательские книги и архивные материалы.

Основой станет самая большая в мире коллекция работ дизайнера, хранящаяся в Институте костюма. Среди представленных экспонатов будут вещи из его выпускной коллекции 1984 года в Central Saint Martins, ранние авторские коллекции периода работы в Givenchy и Christian Dior, а также более поздние работы для Maison Margiela, включая коллекцию весна-лето 2024 года.

Как известно, экспозиция будет проходить с 9 мая 2027 года по 9 января 2028 года. Традиционно она станет главной темой ежегодного бала Met Gala. Гости мероприятия смогут создавать образы, вдохновленные творчеством Гальяно и идеями экспозиции.

Джон Гальяно станет темой Met Gala 2027 (фото: Getty Images)

Структура экспозиции

Куратором выставки стал Эндрю Болтон, руководитель Института костюма, ранее исследовавший творчество дизайнера в своих научных работах и проектах. Она будет разделена на три части - "Ориентиры", "Горизонты" и "Атлас трансформации".

В первой, в частности, организаторы планируют рассмотреть скандальную страницу в биографии дизайнера, связанную с его антисемитскими, расистскими и антиазиатскими высказываниями в 2010-2011 годах.

Тогда он был уволен с должности креативного директора Dior и потерял контроль над собственным брендом, а также в парижском суде был признан виновным в публичных оскарблениях на почве расы, религии, этнического происхождения или национальности.

Кроме того, выставка рассмотрит период лечения от наркотической зависимости и публичное признание им своих поступков. По данным организаторов, вместо того, чтобы преподносить традиционную историю о позоре и искуплении, они проанализируют, как воспоминания, опыт, культурные ценности и исторические обстоятельства постоянно меняют восприятие творчества дизайнера.

Выставка расскажет о скандале с Гальяно (фото: Getty Images)

Стоит отметить, что это третий живой дизайнер, которому Метрополитен-музей посвятит персональную выставку. Ранее такой чести удостоились Ив Сен-Лоран в 1983 году и основательница Comme des Garçons Рей Кавакубо в 2017 году.