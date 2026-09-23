Дженнифер Лопес выбрала леопардовый total look для выхода в Милане

Дженнифер Лопес снова обратилась к одному из своих любимых принтов. Во время Milan Fashion Week 2026 она появилась на улице в образе леопардов от Dolce & Gabbana.

Дженнифер Лопес в леопардовом образе

Певица сделала ставку на анималистический принт и собрала практически весь аутфит. Артистка выбрала комплект, состоявший из укороченного тренча с поясом и шорт с леопардовым принтом.

Отдельного внимания заслуживала обувь - туфли с пушистой фактурой и таким же леопардовым узором. Образ она дополнила черными очками и небольшой лакированной сумкой Dolce & Gabbana.

Леопардовый принт давно находится в гардеробе Лопес. Раньше она неоднократно появлялась в анималистических вещах, сочетая их с платьями, колготками, верхней одеждой и аксессуарами.

У себя в Instagram артистка тоже показала несколько эффектных кадров в модном образе. На снимках пона позирует на кровати с леопардовым покрытием, в коридоре, перед зеркалом и в холле гостиницы.

Лопес и Dolce & Gabbana

Во время пребывания в Милане певица уже неоднократно выбирала наряды итальянского бренда.

Накануне она посетила мероприятие Vogue World в длинном черном бальном платье. Позже сменила образ на украшенную мехом и цветочными деталями накидку, которую дополнила для ужина с друзьями в Cipriani Milano.

В эту субботу Dolce & Gabbana представит свою весеннюю коллекцию 2027 года в рамках Milan Fashion Week. Лопес, много лет сотрудничающий с дизайнерами бренда Доменико Дольче и Стефано Габбана, вероятно, еще не раз появится в их образах во время Недели моды.