Дженніфер Лопес обрала леопардовий total look для виходу в Мілані

Дженніфер Лопес знову звернулася до одного зі своїх улюблених принтів. Під час Milan Fashion Week 2026 вона з'явилася на вулиці у леопардовому образі від Dolce & Gabbana.

Дженніфер Лопес у леопардовому образі

Співачка зробила ставку на анімалістичний принт і зібрала з нього практично весь аутфіт. Артистка обрала комплект, який складався з укороченого тренча з поясом і шортів з леопардовим принтом.

Окремої уваги заслуговувало взуття - туфлі з пухнастою фактурою та таким самим леопардовим візерунком. Образ вона доповнила чорними сонцезахисними окулярами та невеликою лакованою сумкою Dolce & Gabbana.

Леопардовий принт давно присутній у гардеробі Лопес. Раніше вона неодноразово з'являлася в анімалістичних речах, поєднуючи їх із сукнями, колготками, верхнім одягом і аксесуарами.

У себе в Instagram артистка також показала кілька ефектних кадрів у модному образі. На знімках пона позує на ліжку з леопардовим покриттям, у коридорі, перед дзеркалом та у холі готелю.

Лопес і Dolce & Gabbana

Під час перебування в Мілані співачка вже неодноразово обирала вбрання італійського бренду.

Напередодні вона відвідала захід Vogue World у довгій чорній бальній сукні. Пізніше змінила образ на оздоблену хутром і квітковими деталями накидку, яку доповнила для вечері з друзями в Cipriani Milano.

Цієї суботи Dolce&Gabbana представить свою весняну колекцію 2027 року в межах Milan Fashion Week. Лопес, яка багато років співпрацює з дизайнерами бренду Доменіко Дольче та Стефано Габбана, ймовірно, ще не раз з'явиться в їхніх образах під час Тижня моди.