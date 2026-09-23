Дженніфер Лопес обрала леопардовий total look для виходу в Мілані
Головна Стиль Дженніфер Лопес обрала леопардовий total look для виходу в Мілані
Стиль

Дженніфер Лопес обрала леопардовий total look для виходу в Мілані

Артистка зробила ставку на поєднання кількох речей від відомого бренду

Автор: Сюзанна Аль Маріді
Фото: Дженніфер Лопес (фото: Getty Images)
Дата: 23 вересня 2026

Дженніфер Лопес знову звернулася до одного зі своїх улюблених принтів. Під час Milan Fashion Week 2026 вона з'явилася на вулиці у леопардовому образі від Dolce & Gabbana.

Як артистка пропонує носити леопард, дізнайтеся в матеріалі Wave RBC.UA.

Дженніфер Лопес у леопардовому образі

Співачка зробила ставку на анімалістичний принт і зібрала з нього практично весь аутфіт. Артистка обрала комплект, який складався з укороченого тренча з поясом і шортів з леопардовим принтом.

Окремої уваги заслуговувало взуття - туфлі з пухнастою фактурою та таким самим леопардовим візерунком. Образ вона доповнила чорними сонцезахисними окулярами та невеликою лакованою сумкою Dolce & Gabbana.

Леопардовий принт давно присутній у гардеробі Лопес. Раніше вона неодноразово з'являлася в анімалістичних речах, поєднуючи їх із сукнями, колготками, верхнім одягом і аксесуарами.

У себе в Instagram артистка також показала кілька ефектних кадрів у модному образі. На знімках пона позує на ліжку з леопардовим покриттям, у коридорі, перед дзеркалом та у холі готелю.

Лопес і Dolce & Gabbana

Під час перебування в Мілані співачка вже неодноразово обирала вбрання італійського бренду.

Напередодні вона відвідала захід Vogue World у довгій чорній бальній сукні. Пізніше змінила образ на оздоблену хутром і квітковими деталями накидку, яку доповнила для вечері з друзями в Cipriani Milano.

Цієї суботи Dolce&Gabbana представить свою весняну колекцію 2027 року в межах Milan Fashion Week. Лопес, яка багато років співпрацює з дизайнерами бренду Доменіко Дольче та Стефано Габбана, ймовірно, ще не раз з'явиться в їхніх образах під час Тижня моди.

Головні новини
"Я їй дуже вдячна". Лариса Руснак про втрату мами, "Одіссею" Уривського та секрети молодості "Я їй дуже вдячна". Лариса Руснак про втрату мами, "Одіссею" Уривського та секрети молодості Токсична комбінація препаратів: коронер розкрив причину смерті Гайден Панеттьєрі Токсична комбінація препаратів: коронер розкрив причину смерті Гайден Панеттьєрі Від Джей Ло до Моніки Беллуччі: найяскравіші образи зірок на старті Тижня моди в Мілані Від Джей Ло до Моніки Беллуччі: найяскравіші образи зірок на старті Тижня моди в Мілані