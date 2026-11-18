Дэвид и Виктория посетили мировую премьеру фильма "Forty Love" в Париже. Этот вечер стал важным событием для их 24-летнего сына Ромео, который дебютировал в фильме как актер.

Как Бекхэмы поддержали сына на кинопремьере

Дэвид и Виктория вместе с Ромео и его девушкой Ким Тернбулл прошлись по красной дорожке на премьере в Париже. Для семейного выхода пара выбрала классические образы в темных цветах, дополнив их красными акцентами.

Виктория появилась в черном жакете с выразительной линией плеч, классических брюках и туфлях с заостренными носками. Дэвид надел темно-синий костюм с белой рубашкой и галстуком, который дополнил красным шарфом и коричневой обувью.

Ромео также выбрал костюм темного цвета, который соединил с черно-белой рубашкой в полоску и галстуком. Его избранница Ким позировала перед фотографами в длинном бордовом атласном платье с открытыми плечами и драпированным верхом.

Бекхэмы с сыном и его девушкой (фото: Getty Images)

О чем фильм "Forty Love"

"Forty Love" - романтическая драма о теннисе, снятая фотографом и режиссером Пьером-Анжем Карлотти. В центре сюжета - теннисист Саша, которого играет актер Лука Киршер, и его новый соперник в исполнении Ромео Бекхэма.

Сначала между героями возникает соперничество, однако позже их отношения приобретают романтический характер. Лента описывается как история взросления с элементами романтики и драматическим сюжетом.

Для Ромео эта работа стала новым этапом в творчестве. Раньше он пробовал себя в футболе и модельном бизнесе, а теперь дебютировал в кино.