Даша Кацурина закрыла бренд KATSURINA и запустила новый

Agatha Playing - пространство, задуманное как дом вымышленной Агаты, с шоурумом, бистро и работами украинских художников.
Дизайнер и ресторатор Даша Кацурина презентовала новый проект - Agatha Playing. 21 сентября она представила бренд одежды, соединившей с городским пространством, шоурумом и бистро.
Wave RBC.UA сообщает, что Agatha Playing выросла из бренда верхней одежды KATSURINA, которую Кацурина основала десять лет назад.
Новый проект стал продолжением этой истории, но уже в другом формате: команда хотела создать пространство, куда можно прийти не только за одеждой, но и провести время, поработать, встретиться с друзьями или поесть.
Пространство стилизовали под дом придуманной героини по имени Агата. Условную "спальню" превратили в шоурум, где также представлены работы украинских художников - их можно приобрести.
Чуть дальше обустроили гостиную с диваном, журналами и виниловым проигрывателем. Именно в этой зоне можно примерить вещи, купить мерчи. Далее расположены кухня и зал кафе.
Кафе "Agatha Playing" (фото: instagram.com/agatha.playing)
Для интерьера использовали винтажные предметы. Благодаря этому простор больше напоминает жилой дом с собственной историей, чем традиционный магазин.
Agatha Playing (фото: instagram.com/agatha.playing)
Кафе работает в формате "бистро". Меню объединяет греческие и татарские мотивы, блюда, связанные с воспоминаниями о детстве, а также идеи, которые привезла команда из путешествий.
В то же время, с запуском нового проекта завершается история KATSURINA - бренда, который Даша Кацурина развивала более десяти лет. Agatha Playing продолжает эту работу уже как более широкое пространство.