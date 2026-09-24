Даша Кацурина закрыла бренд KATSURINA и запустила новый

Дизайнер и ресторатор Даша Кацурина презентовала новый проект - Agatha Playing. 21 сентября она представила бренд одежды, соединившей с городским пространством, шоурумом и бистро.

Wave RBC.UA сообщает, что Agatha Playing выросла из бренда верхней одежды KATSURINA, которую Кацурина основала десять лет назад.

Что известно о новом проекте

Новый проект стал продолжением этой истории, но уже в другом формате: команда хотела создать пространство, куда можно прийти не только за одеждой, но и провести время, поработать, встретиться с друзьями или поесть.

Пространство стилизовали под дом придуманной героини по имени Агата. Условную "спальню" превратили в шоурум, где также представлены работы украинских художников - их можно приобрести.

Чуть дальше обустроили гостиную с диваном, журналами и виниловым проигрывателем. Именно в этой зоне можно примерить вещи, купить мерчи. Далее расположены кухня и зал кафе.

Кафе "Agatha Playing" (фото: instagram.com/agatha.playing)

Для интерьера использовали винтажные предметы. Благодаря этому простор больше напоминает жилой дом с собственной историей, чем традиционный магазин.

Agatha Playing (фото: instagram.com/agatha.playing)

Кафе работает в формате "бистро". Меню объединяет греческие и татарские мотивы, блюда, связанные с воспоминаниями о детстве, а также идеи, которые привезла команда из путешествий.

В то же время, с запуском нового проекта завершается история KATSURINA - бренда, который Даша Кацурина развивала более десяти лет. Agatha Playing продолжает эту работу уже как более широкое пространство.