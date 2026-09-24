Даша Кацуріна закрила бренд KATSURINA та запустила новий

Дизайнерка та рестораторка Даша Кацуріна презентувала новий проєкт - Agatha Playing. 21 вересня вона представила бренд одягу, який поєднав із міським простором, шоурумом і бістро.

Wave RBC.UA повідомляє, що Agatha Playing виріс із бренду верхнього одягу KATSURINA, який Кацуріна заснувала десять років тому.

Що відомо про новий проєкт

Новий проєкт став продовженням цієї історії, але вже в іншому форматі: команда хотіла створити простір, куди можна прийти не лише за одягом, а й провести час, попрацювати, зустрітися з друзями або поїсти.

Простір стилізували під дім вигаданої героїні на ім’я Агата. Умовну "спальню" перетворили на шоурум, де також представлені роботи українських художників - їх можна придбати.

Трохи далі облаштували вітальню з диваном, журналами й вініловим програвачем. Саме в цій зоні можна приміряти речі, купити мерч. Далі розташовані кухня й зала кафе.

Кафе Agatha Playing (фото: іnstagram.com/agatha.playing)

Для інтер’єру використали вінтажні предмети. Завдяки цьому простір більше нагадує житловий будинок із власною історією, ніж традиційний магазин.

Agatha Playing (фото: іnstagram.com/agatha.playing)

Кафе працює у форматі" бістро". Меню поєднує грецькі й татарські мотиви, страви, пов’язані зі спогадами про дитинство, а також ідеї, які команда привезла з подорожей.

Водночас із запуском нового проєкту завершується історія KATSURINA - бренду, який Даша Кацуріна розвивала понад десять років. Agatha Playing продовжує цю роботу вже як ширший простір.