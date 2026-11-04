Черный кот снова стал героем рекламы Boucheron: как выглядят драгоценности

Французский ювелирный дом Boucheron вернул в рекламную кампанию своего культового черного кота Владимира (Wladimir). Wave RBC.UA сообщает, что любимец бренда снова оказался в центре внимания, на этот раз превратив роскошные украшения в необычную игровую площадку.

О чем новая кампания

В новой кампании драгоценности предстают в гиперболизированных масштабах, а сам кот оказывается среди неожиданных встреч и забавных ситуаций. Благодаря этому Boucheron сочетает демонстрацию ювелирного искусства с юмором и игривым настроением, характерным для его пушистого амбасадора.

Впрочем, Владимир - не новичок в мире высокой ювелирной моды. Кошачьи образы появлялись в изделиях Boucheron еще в конце XIX века: их использовали для создания брошей и декоративных предметов.

Когда кот стал символом бренда

Однако настоящим символом французского дома черный кот стал в 1978 году, когда снялся в рекламной кампании с колье High Jewelry.

Плакат Boucheron в 1981 году (фото: boucheron.com)

Этот образ настолько запомнился публике, что Владимир стал неотъемлемой частью истории бренда. Рекламная кампания с его участием транслировалась до 1987 года, а сам кот впоследствии продолжил вдохновлять дизайнеров на создание ювелирных изделий.

В 2018 году креативная директор Boucheron Клер Шуазн посвятила ему отдельную коллекцию. Мастера воспроизвели образ кота с помощью золота и драгоценных камней: мех передали благодаря тщательной скульптурной проработке металла, а для выразительного взгляда использовали сочетание нескольких камней.

Коллекция с котом Wladimir (фото: boucheron.com)

Возвращение Владимира в новой кампании - еще одно напоминание о том, что даже в мире высокой ювелирной моды есть место для самоиронии, игры и неожиданных творческих решений.