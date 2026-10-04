Бурлеск, огонь и гигантская туфля: Christian Louboutin устроил модное шоу с Дитой фон Тиз

Каким было шоу Christian Louboutin в Париже

Презентация прошла в театре Шатле во время Парижской недели моды. В этот раз Louboutin представил шоу под названием "Eternal Youth" - масштабную постановку, объединившую моду, театр, музыку, танцы и бурлеск.

Центральной героиней истории стала Дита фон Тиз. Ее выступления чередовались с хореографическими номерами, современной и классической музыкой.

В начале спектакля Дита появилась в образе Белоснежки с идеально уложенными черными волосами, красными губами и яблоком в руке, но сюжет отошел от классической сказки. Вместо истории о принцессе, которую должен спасти принц, постановка рассказывала о самоутверждении и внутренней силе героини.



Во время выступления артистка сменила несколько образов, в том числе надела блестящий корсет от дизайнера Mr. Pearl, белая накидка John Galliano и головной убор от Стивена Джонса.

Последний номер завершился традиционным для фон Тиз элементом раздевания, после которого сцену заполнили конфетти и огненный дождь.

Во время финального выхода к артистке присоединился сам Кристиан Лубутен. Он сыграл в постановке персонажа в маске.

Культовые туфли La Pigalle получили новое прочтение

Главной обувью шоу стали La Pigalle - одна из самых известных моделей Christian Louboutin. Туфли названы в честь парижского района Пигаль и впервые были представлены в 2004 году.

Модель отличается лаконичным силуэтом и заостренным носком и стала одним из символов бренда. В новой постановке La Pigalle появились не только на ногах моделей и артистов, но и в декорациях. Так, в финальном номере для фон Тиз создали гигантскую версию туфель.

Среди эксклюзивных моделей показали туфли с золотыми крыльями из перьев и модель Macbetha, которую во время шоу демонстрировала фон Тиз. Обувь украшена кристаллами и скульптурными металлическими деталями.

Отдельно Louboutin представил новую интерпретацию Ballerina Ultima. Для весенне-летнего сезона 2027 года ее выполнили в огненно-красном цвете, дополнив вышитым верхом, подошвой с кристаллами и декоративными элементами на каблуке.