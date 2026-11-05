Бренд Канье Веста Yeezy вернулся на подиум: как прошел показ в Лос-Анджелесе

Yeezy, бренд рэпера Канье Веста, вернулся на подиум после многолетней паузы. Новую коллекцию Season 01 представили 4 ноября в Лос-Анджелесе.

Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на Hypebeast .

Каким был показ Yeezy Season 01

Презентацию провели в пространстве Yeezy Flagship Droam 1 на Беверли-Бульваре. Событие было приурочено к открытию первого флагманского магазина бренда.

Модели демонстрировали минималистические однотонные образы, двигаясь вокруг большого белого холма.

Показ прошел после постепенного перезапуска Yeezy: ранее в этом году бренд уже предлагал базовые вещи гардероба через собственный онлайн-магазин.

Последний полноценный подиумный показ Yeezy Season 9 состоялся в Париже в октябре 2022 года.

С тех пор до презентации Season 01 прошло более четырех лет.

В 2023 году бренд также представлял Season 10 в формате шоукейс: модели в белых футболках позировали в индустриальном помещении.

Business of Fashion и Hypebeast ведут отсчет паузы от парижского шоу 2022 года.

В октябре 2022 года компания Adidas прекратила сотрудничество с Вестом после его антисемитских высказываний.

Тогда же она объявила об остановке производства продукции линейки Adidas Yeezy.