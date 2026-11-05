Бренд Канье Веста Yeezy вернулся на подиум: как прошел показ в Лос-Анджелесе

Презентацию объединили с открытием первого флагманского магазина бренда
Yeezy, бренд рэпера Канье Веста, вернулся на подиум после многолетней паузы. Новую коллекцию Season 01 представили 4 ноября в Лос-Анджелесе.
Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на Hypebeast.
Презентацию провели в пространстве Yeezy Flagship Droam 1 на Беверли-Бульваре. Событие было приурочено к открытию первого флагманского магазина бренда.
Модели демонстрировали минималистические однотонные образы, двигаясь вокруг большого белого холма.
Показ прошел после постепенного перезапуска Yeezy: ранее в этом году бренд уже предлагал базовые вещи гардероба через собственный онлайн-магазин.
Последний полноценный подиумный показ Yeezy Season 9 состоялся в Париже в октябре 2022 года.
С тех пор до презентации Season 01 прошло более четырех лет.
В 2023 году бренд также представлял Season 10 в формате шоукейс: модели в белых футболках позировали в индустриальном помещении.
Business of Fashion и Hypebeast ведут отсчет паузы от парижского шоу 2022 года.
В октябре 2022 года компания Adidas прекратила сотрудничество с Вестом после его антисемитских высказываний.
Тогда же она объявила об остановке производства продукции линейки Adidas Yeezy.