Бренд Каньє Веста Yeezy повернувся на подіум: як минув показ у Лос-Анджелесі
Головна Стиль Бренд Каньє Веста Yeezy повернувся на подіум: як минув показ у Лос-Анджелесі
Стиль

Бренд Каньє Веста Yeezy повернувся на подіум: як минув показ у Лос-Анджелесі

Презентацію поєднали з відкриттям першого флагманського магазину бренду

Автор: Іванна Пашкевич
Фото: Yeezy представив Season 01 (фото: Getty Images)
Дата: 05 листопада 2026

Yeezy, бренд репера Каньє Веста, повернувся на подіум після кількарічної паузи. Нову колекцію Season 01 представили 4 листопада в Лос-Анджелесі.

Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на Hypebeast.

Яким був показ Yeezy Season 01

Презентацію провели в просторі Yeezy Flagship Droam 1 на Беверлі-бульварі. Подію приурочили до відкриття першого флагманського магазину бренду.

Моделі демонстрували мінімалістичні однотонні образи, рухаючись довкола великого білого пагорба.

Показ відбувся після поступового перезапуску Yeezy: раніше цього року бренд уже пропонував базові речі гардероба через власний онлайн-магазин.

Останній повноцінний подіумний показ Yeezy Season 9 відбувся в Парижі в жовтні 2022 року.

Відтоді до презентації Season 01 минуло понад чотири роки.

У 2023 році бренд також представляв Season 10 у форматі шоукейсу: моделі в білих футболках позували в індустріальному приміщенні.

Business of Fashion і Hypebeast ведуть відлік паузи від паризького шоу 2022 року.

У жовтні 2022 року компанія Adidas припинила співпрацю з Вестом після його антисемітських висловлювань.

Тоді ж вона оголосила про зупинку виробництва продукції лінійки Adidas Yeezy.

Головні новини
Зірки на виборах в США: як голосували Педро Паскаль, Дженніфер Лоуренс та інші Зірки на виборах в США: як голосували Педро Паскаль, Дженніфер Лоуренс та інші БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ випустили кліп на пісню, що стала саундтреком фільму про ГУР БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ випустили кліп на пісню, що стала саундтреком фільму про ГУР Гоґвортс оживає: HBO показав нові кадри "Гаррі Поттера" з головним тріо Гоґвортс оживає: HBO показав нові кадри "Гаррі Поттера" з головним тріо