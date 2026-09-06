Билли Айлиш выбрала платье украинского бренда для свадьбы брата: сколько стоит

Американская певица Билли Айлиш стала одной из главных героинь на свадьбе своего брата Финнеаса О'Коннелла и его возлюбленной Клаудии Сулевски. Для празднования артистка выбрала платье украинского бренда.

Какое платье выбрала Билли Айлиш для свадьбы брата

Как стало известно из соцсетей самого бренда, артистка появилась на церемонии в наряде от Anna October.

"Билли Айлиш в платье Isolda", - прокомментировал бренд.

Билли Айлиш в платье украинского бренда (скриншот)

Для праздника она выбрала шелковое платье шоколадного оттенка с тонкими бретелями, приталенным силуэтом и корсетным лифом, подчеркивающим фигуру.

В этом образе артистка вышла на сцену, чтобы спеть для молодоженов.

Судя по описанию на официальном сайте бренда, стоимость наряда составляет 37 526 гривен.

Билли Айлиш выбрала украинский бренд (скриншот)

Кроме того, она также примеряла зеленое платье, созданное для нее модным домом House of Gilles. В нем она провела церемонию бракосочетания для брата и его любимой.

Billie Eilish en la boda de su hermano, Finneas. pic.twitter.com/fiZL3AoO73 — Indie 505 (@Indie5051) September 4, 2026

Какой была свадьба Финнеаса О'Коннелла и Клаудии Сулевски

Музыкант женился на своей любимой 29 августа 2026 года. Свадьба состоялась в Монтесито, штат Калифорния, в присутствии родных и близких друзей.

Пара познакомилась в 2018 году через приложение для знакомств Raya. Уже через месяц они признались друг другу в любви, а примерно через год стали жить вместе. В сентябре 2025 года Финнеас сделал предложение Клаудии.

Для свадьбы невеста подготовила сразу четыре образа от Oscar de la Renta – для репетиционного ужина, церемонии, первого танца и праздничной вечеринки. Сам Финнеас надел костюм Prada.

Среди звездных гостей на празднике были Джастин и Гейли Бибер, Кристен Белл, Нина Добрев, Эмма Чемберлен, Рэйчел Сеннот, Нат Вулфф и другие знаменитости.