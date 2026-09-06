Біллі Айліш обрала сукню українського бренду для весілля брата: скільки коштує

Американська співачка Біллі Айліш стала однією з головних героїнь на весіллі свого брата Фіннеаса О'Коннелла та його коханої Клаудії Сулевскі. Для святкування артистка обрала сукню українського бренду.

Яку сукню обрала Біллі Айліш для весілля брата

Як стало відомо із соцмереж самого бренду, артистка з'явилася на церемонії у вбранні від Anna October.

"Біллі Айліш у сукні Isolda", - прокоментував бренд.

Біллі Айліш в сукні українського бренду (скриншот)

Для свята вона обрала шовкову сукню шоколадного відтінку з тонкими бретелями, приталеним силуетом і корсетним ліфом, які підкреслювали фігуру.

У цьому образі артистка вийшла на сцену, щоб заспівати для молодят.

Судячи з опису на офіційному сайті бренду, вартість наряду сягає 37 526 гривень.

Біллі Айліш обрала український бренд (скриншот)

Крім того, вона також приміряла зелену сукню, створену для неї модним домом House of Gilles. У ній вона провела церемонію одруження для брата та його коханої.

Billie Eilish en la boda de su hermano, Finneas. pic.twitter.com/fiZL3AoO73 — Indie 505 (@Indie5051) September 4, 2026

Яким було весілля Фіннеаса О'Коннелла та Клаудії Сулевскі

Музикант одружився зі своєю коханою 29 серпня 2026 року. Весілля відбулося в Монтесіто, штат Каліфорнія, у присутності рідних та близьких друзів.

Пара познайомилася у 2018 році через застосунок для знайомств Raya. Вже через місяць вони зізналися одне одному в коханні, а приблизно за рік почали жити разом. У вересні 2025 року Фіннеас освідчився Клаудії.

Для весілля наречена підготувала одразу чотири образи від Oscar de la Renta - для репетиційної вечері, церемонії, першого танцю та святкової вечірки. Сам Фіннеас одягнув костюм Prada.

Серед зіркових гостей на святі були Джастін і Гейлі Бібер, Крістен Белл, Ніна Добрев, Емма Чемберлен, Рейчел Сеннот, Нат Вулфф та інші знаменитості.