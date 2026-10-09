Александр Скарсгард удивил золотым костюмом и прозрачными туфлями от Saint Laurent

Образ блюд одним из самых неординарных акцентов его образа
Шведский актер Александр Скарсгард привлек внимание необычным образом на показе фильма Wicker в рамках 70 Лондонского кинофестиваля BFI. Как сообщает Wave RBC.UA, для выхода на красную дорожку он выбрал золотой костюм и прозрачную обувь от Saint Laurent, которая уже успела вызвать дискуссии в мире моды.
Скарсгард появился на мероприятие 8 октября 2026 в металлизированном костюме золотого цвета и без рубашки. Образ дополнили прозрачные туфли на шнуровке из винила от Saint Laurent из весенне-летней мужской коллекции 2027 года. Актер также отказался от носков, сделав необычную обувь еще более заметной.
Прозрачные туфли ранее представил креативный директор Saint Laurent Энтони Ваккарелло. Модель обратила внимание на презентацию коллекции бренда и стала одним из самых обсуждаемых модных экспериментов сезона.
Золотой костюм Скарсгард также перекликался с эстетикой его нового фильма Wicker, в котором сыграл соломенного (плетеного) мужчину.
По сюжету, одинокая рыбалка в исполнении Оливии Колман заказывает себе мужчину, которого мастер, роль которого исполняет Питер Динклейдж, буквально сплетает из природного материала.
Лента режиссеров Алекса Хьюстона Фишера и Элеонор Уилсон сочетает в себе элементы фантазии, романтической комедии и необычной сказки о любви.
Скарсгард уже не в первый раз выбирает для публичных выходов провокационные вещи. Его стиль отличается смелыми силуэтами и нестандартными сочетаниями, которые часто становятся отдельной темой модных публикаций.
В этот раз золотой костюм и прозрачные туфли превратили его появление на красной дорожке в один из самых заметных fashion-моментов фестиваля.