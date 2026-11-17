Шведский актер Александр Скарсгард посетил церемонию ELLE Women in Hollywood 2026, состоявшуюся 16 ноября в Беверли-Хиллз, Калифорния. Для светского мероприятия он избрал многослойный образ, в котором объединились оттенки коричневого, багрового и фиолетового.

Какой образ избрал Александр Скарсгард

На красной дорожке актер предстал в удлиненном темно-коричневом пиджаке свободного кроя с выразительной линией плеч. Под него Скарсгард надел шелковую рубашку насыщенного багрового оттенка и темно-фиолетовый галстук.

Комплект дополнили прямые штаны глубокого в тон верха с легкой сатиновой текстурой. Завершали образ классические черные туфли.

Актер также выбрав лаконичную прическу. За стилизацию его выхода отвечал постоянный стилист Гарри Ламберт.

Александр Скарсгард (фото: Getty Images)

Почему Александр Скарсгард посетил мероприятие

Звезда фильма "Плетеный" посетил церемонию не просто как гость. Он пришел поддержать свою коллегу по фильму Элизабет Дебики, которая этим вечером получила почетную награду.

Мероприятие ELLE Women in Hollywood ежегодно посвящено женщинам, которые добились значительных успехов в киноиндустрии и внесли вклад в развитие Голливуда.



Выход Скарсгарда продолжил серию его нестандартных образов на светских мероприятиях. Вместо привычных черных смокингов актер все чаще выбирает сложные цветовые сочетания и уникальные комплекты.

Раньше мы рассказывали, как актер покорил появлением в розовых шортах на показе в Лос-Анджелесе.