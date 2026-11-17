Шведський актор Александр Скарсгард відвідав церемонію ELLE Women in Hollywood 2026, яка відбулася 16 листопада в Беверлі-Гіллз, Каліфорнія. Для світського заходу він обрав багатошаровий образ, в якому поєдналися відтінки коричневого, багряного та фіолетового.

Який образ обрав Александр Скарсгард

На червоній доріжці актор постав в подовженому темно-коричневому піджаку вільного крою з виразною лінією плечей. Під нього Скарсгард одягнув шовкову сорочку насиченого багряного відтінку та темно-фіолетову краватку.

Комплект доповнили прямі штани глибокого в тон верху з легкою сатиновою текстурою. Завершували образ класичні чорні туфлі.

Актор також обрав лаконічну зачіску. За стилізацію його виходу відповідав постійний стиліст Гаррі Ламберт.

Александр Скарсгард (фото: Getty Images)

Чому Александр Скарсгард відвідав захід

Зірка фільму "Плетений" завітав на церемонію не просто як гість. Він прийшов підтримати свою колегу за фільмом Елізабет Дебікі, яка цього вечора отримала почесну нагороду.

Захід ELLE Women in Hollywood щороку присвячений жінкам, які досягли значних успіхів у кіноіндустрії та зробили внесок у розвиток Голлівуду.



Вихід Скарсгарда продовжив серію його нестандартних образів на світських заходах. Замість звичних чорних смокінгів актор дедалі частіше обирає складні кольорові поєднання та унікальні комплекти.

Раніше ми розповідали, як актор підкорив появою в рожевих шортах на показі в Лос-Анджелесі.