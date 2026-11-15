Александр Скарсгард показал необычный образ в розовых шортах на премьере фильма "Плетеный"

Какой образ избрал Александр Скарсгард

Актер посетил Deadline Contenders Film: Los Angeles, где представил фильм "Плетеный" (Wicker), в котором сыграл одну из главных ролей. Его наряды снова привлекли внимание не меньше, чем само кинособытие.

Для выхода Скарсгард выбрал положный фисташковый оттенок с длинными рукавами, кремовым воротничком и розовой надписью Baby на груди.

Свой кэжуал образ он дополнил ярко-розовыми шортами с большим цветочным узором, черными туфлями и носками в тон.

Сочетание пастельного зеленого и насыщенного розового сделали образ актера игривым и несколько ироничным.

Что известно о мероприятии, которое посетил Скарсгард

Deadline's 2026 Contenders Film состоялся 14 ноября 2026 года в Лос-Анджелесе. Это ежегодное событие, на котором актеры, режиссеры, сценаристы и другие представители киноиндустрии рассказывают о создании своих фильмов.

Скарсгард представлял фильм "Плетеный". Вместе с ним были сценаристы и режиссеры Алекс Хьюстон Фишер и Элеонор Уилсон, а также художник-постановщик и мастер грима Джо Данкл.

В фильме, который сочетает драму, комедию и фэнтези, актер сыграл мужчину, сплетенного из ивовой лозы. По сюжету, одинокая рыбалка, которую играет Оливия Колман, решает заказать себе мужчину у местного корзинщика. Однако он оказывается гораздо более необычным, чем она ожидала.



Не первый эпатажный выход Александра Скарсгарда

Актер уже не раз доказывал, что не боится экспериментов с мужским гардеробом. В последнее время его выходы на красные дорожки регулярно становятся поводом для обсуждений в медиа.

В октябре 2026 года во время Лондонского кинофестиваля Скарсгард поразил появлением в золотистом костюме Saint Laurent и прозрачных туфлях. На показ в Лос-Анджелесе он надел клетчатую юбку меди от Chopova Lowena и черный лонг с портретом своей коллеги Оливии Колман.