Александр Скарсгард показав незвичний образ у рожевих шортах на прем'єрі фільму "Плетений"

Який образ обрав Александр Скарсгард

Актор відвідав Deadline Contenders Film: Los Angeles, де представив фільм "Плетений" (Wicker), у якому зіграв одну з головних ролей. Його вбрання знову привернуло увагу не менше, ніж сама кіноподія.

Для виходу Скарсгард обрав поло ніжного фісташкового відтінку з довгими рукавами, кремовим комірцем і рожевим написом Baby на грудях.

Свій кежуал образ він доповнив яскраво-рожевими шортами з великим квітковим візерунком, чорними туфлями та шкарпетками в тон.

Поєднання пастельного зеленого та насиченого рожевого зробили образ актора грайливим і дещо іронічним.

Що відомо про захід, який відвідав Скарсгард

Deadline's 2026 Contenders Film відбувся 14 листопада 2026 року в Лос-Анджелесі. Це щорічна подія, під час якої актори, режисери, сценаристи та інші представники кіноіндустрії розповідають про створення своїх фільмів.

Скарсгард представляв фільм "Плетений". Разом із ним були сценаристи й режисери Алекс Г'юстон Фішер та Елеонор Вілсон, а також художник-постановник і майстер гриму Джо Данкл.

У фільмі, який поєднує драму, комедію та фентезі, актор зіграв чоловіка, сплетеного з вербової лози. За сюжетом, самотня рибалка, яку грає Олівія Колман вирішує замовити собі чоловіка у місцевого кошикаря. Однак він виявляється набагато незвичайнішим, ніж вона очікувала.



Не перший епатажний вихід Александра Скарсгарда

Актор уже неодноразово доводив, що не боїться експериментів із чоловічим гардеробом. Останнім часом його виходи на червоні доріжки регулярно стають приводом для обговорень у медіа.

У жовтні 2026 року під час Лондонського кінофестивалю у Скарсгард вразив появою в золотистому костюмі Saint Laurent і прозорих туфлях. А на показ у Лос-Анджелесі він одягнув картату спідницю міді від Chopova Lowena та чорний лонг з портретом своєї колеги Олівії Колман.