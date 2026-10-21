Спідниця та футболка з обличчям колеги: Александр Скарсгард здивував образом на прем’єрі

Шведський актор Александр Скарсгард продемонстрував незвичний образ на прем’єрі романтичного фентезі Wicker у Лос-Анджелесі. Як повідомляє Wave RBC.UA, зарка зробив акцент на нестандартному поєднанні речей і додав до свого вбрання несподівану деталь - принт із обличчям колеги Олівії Колман.

Актор у картатій спідниці

Прем’єра відбулася 20 жовтня в театрі Directors Guild of America. Для виходу на червону доріжку 50-річний актор обрав чорний приталений лонгслів із довгими рукавами, прикрашений зображенням Колман в обрамленні ґудзиків. Його він поєднав із картатою спідницею бренду Chopova Lowena.

Александр Скарсгард (фото: Getty Images)

Модель з ременем із деталями, що нагадують англійські шпильки, надала образу панкового настрою. Завершили образ чорні шкарпетки та класичні туфлі.

Александр Скарсгард (фото: Getty Images)

На червоній доріжці Скарсгард позував разом з Олівією Колман та Елізабет Дебікі, які також зіграли у стрічці. Згодом до компанії приєднався молодший брат актора - Білл Скарсгард. Їхня спільна поява стала однією з помітних подій вечора.

Про що фільм Wicker

У центрі сюжету - самотня рибалка, яку грає Олівія Колман. Події розгортаються в середньовічному європейському селищі, де жінка звертається до місцевого майстра з плетіння кошиків, якого зіграв Пітер Дінклейдж, із незвичайним проханням: створити для неї ідеального чоловіка.

Так з’являється герой Александр Скарсгард - чоловік, сплетений із лози. Між персонажами виникають почуття, однак їхній нетиповий союз викликає заздрість і невдоволення серед мешканців селища.

Фільм Wicker створено за мотивами оповідання Урсули Віллс-Джонс The Wicker Husband.