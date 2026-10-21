Юбка и футболка с лицом коллеги: Александр Скарсгард удивил образом на премьере

Шведский актер Александр Скарсгард продемонстрировал необычный образ на премьере романтического фэнтези Wicker в Лос-Анджелесе. Как сообщает Wave RBC.UA, он сделал акцент на нестандартном сочетании вещей и добавил к своей одежде неожиданную деталь - принт с лицом коллеги Оливии Колман.

Актер в клетчатой юбке

Премьера прошла 20 октября в театре Directors Guild of America. Для выхода на красную дорожку 50-летний актер выбрал черный приталенный лонгслив с длинными рукавами, украшенный изображением Колман в обрамлении пуговиц. Его он соединил с клетчатой юбкой бренда Chopova Lowena.

Александр Скарсгард (фото: Getty Images)

Модель с ремнем с деталями, напоминающими английские шпильки, придала образу панкового настроения. Завершили образ черные носки и классические туфли.

Александр Скарсгард (фото: Getty Images)

На красной дорожке Скарсгард позировал вместе с Оливией Колман и Элизабет Дебики, которые также сыграли в ленте. Впоследствии к компании присоединился младший брат актера - Билл Скарсгард. Их совместное появление стало одним из заметных событий вечера.

О чем фильм Wicker

В центре сюжета - одинокая рыбалка, которую играет Оливия Колман. События разворачиваются в средневековом европейском поселке, где женщина обращается к местному мастеру по плетению корзин, которого сыграл Питер Динклейдж, с необычной просьбой: создать для нее идеального мужчину.

Так появляется герой Александр Скарсгард - мужчина, сплетенный из лозы. Между персонажами возникают чувства, однако их нетипичный союз вызывает зависть и недовольство среди жителей поселка.

Фильм Wicker создан по мотивам рассказа Урсулы Уиллс-Джонс The Wicker Husband.