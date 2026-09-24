Звезда "Сумерек" Тейлор Лотнер впервые стал отцом
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Звезда "Сумерек" Тейлор Лотнер впервые стал отцом

Актер и его жена Тэй сообщили о пополнении только через неделю после рождения девочки

Автор: Иванна Пашкевич
Фото: Тейлор Лотнер с супругой (фото: instagram.com/taylorlautner)
Дата: 24 сентября 2026

Американский актер Тейлор Лотнер, наиболее известный по роли Джейкоба Блэка в саге "Сумерки", впервые стал отцом. Его жена Тэй родила дочь.

Wave RBC.UA пишет об этом со ссылкой на совместный Instagram-пост супругов.

Как назвали дочь Тейлора Лотнера

Девочка родилась 16 сентября, однако счастливой новостью родители поделились только через неделю.

Дочь назвали Леннон Тейлор Лотнер, а дома родители ласково называют ее Ленни.

Второе имя девочки имеет особое значение, ведь и актер, и его жена после свадьбы имеют одинаковое имя и фамилию - Тейлор Лотнер.

Вместе с объявлением супруги опубликовали первое фото новорожденной.

Девочка лежала в розовом боде на одеяле такого же цвета, однако ее лицо родители полностью не показали.

В подписи они отметили, что уже неделю наслаждаются знакомством со своей маленькой Ленни.

Звезда &quot;Сумерек&quot; Тейлор Лотнер впервые стал отцомУ Тейлора Лотнера родилась дочь (фото: instagram.com/taylorlautner)

Как пара готовилась к пополнению

О беременности супруги объявили в марте 2026 года. Тогда актер опубликовал фотографии с беременной женой и снимки УЗИ.

В июне Тейлор и Тэй сообщили, что ждут девочку. Лотнер не скрывал радости и признавался, что всегда мечтал стать отцом дочери.

Звезда &quot;Сумерек&quot; Тейлор Лотнер впервые стал отцомТейлор Лотнер с супругой (фото: instagram.com/taylorlautner)

Незадолго до родов супруга актера рассказывала, что пара рассматривает несколько вариантов имени, среди которых и Тейлор.

В конце концов родители оставили его как второе имя девочки, отдав таким образом уважение обоим родителям.

Тейлор Лотнер и Тей Доум начали встречаться в 2018 году. В ноябре 2021-го актер сделал предложение любимой, а ровно через год пара сыграла свадьбу в Калифорнии. Леннон стала их первым ребенком.

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