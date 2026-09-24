Зірка "Сутінок" Тейлор Лотнер уперше став батьком

Актор і його дружина Тей повідомили про поповнення лише через тиждень після народження дівчинки
Американський актор Тейлор Лотнер, найбільш відомий за роллю Джейкоба Блека у сазі "Сутінки", уперше став батьком. Його дружина Тей народила доньку.
Wave RBC.UA пише про це з посиланням на спільний Instagram-допис подружжя.
Дівчинка народилася 16 вересня, однак щасливою новиною батьки поділилися лише через тиждень.
Доньку назвали Леннон Тейлор Лотнер, а вдома батьки лагідно називають її Ленні.
Друге ім’я дівчинки має особливе значення, адже і актор, і його дружина після весілля мають однакові ім’я та прізвище - Тейлор Лотнер.
Разом з оголошенням подружжя опублікувало перше фото новонародженої.
Дівчинка лежала у рожевому боді на ковдрі такого ж кольору, однак її обличчя батьки повністю не показали.
У підписі вони зазначили, що вже тиждень насолоджуються знайомством зі своєю маленькою Ленні.
У Тейлора Лотнера народилася донечка (фото: instagram.com/taylorlautner)
Про вагітність подружжя оголосило у березні 2026 року. Тоді актор опублікував фото з вагітною дружиною та знімки УЗД.
У червні Тейлор і Тей повідомили, що чекають на дівчинку. Лотнер не приховував радості та зізнавався, що завжди мріяв стати батьком доньки.
Тейлор Лотнер з дружиною (фото: instagram.com/taylorlautner)
Незадовго до пологів дружина актора розповідала, що пара розглядає кілька варіантів імені, серед яких було й Тейлор.
Зрештою батьки залишили його як друге ім’я дівчинки, віддавши таким чином шану обом батькам.
Тейлор Лотнер і Тей Доум почали зустрічатися у 2018 році. У листопаді 2021-го актор освідчився коханій, а рівно через рік пара зіграла весілля у Каліфорнії. Леннон стала їхньою першою дитиною.