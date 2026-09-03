Звезда сериала "Зомби" Карла Джеффри умерла в 33 года

Американская актриса Карла Джеффри, известная по роли Бри во франшизе Disney Channel "Зомби" и участии в сериале "Уйми свой энтузиазм" (Curb Your Enthusiasm), умерла в возрасте 33 лет.

Wave RBC.UA сообщает, что о ее смерти 2 сентября сообщила компания Alexanders Talent Management , представлявшая интересы актрисы более 20 лет.

Какая причина смерти

По словам менеджера Карлы Александер, Джеффри умерла 1 сентября. Причина смерти пока не разглашается.

"Наши сердца разбиты, когда мы скучаем по потере нашей любимой Карлы Джеффри", - говорится в заявлении агентства.

Представители также отметили, что наблюдать за ее профессиональным и личным взрослением было для них большой честью.

Наибольшую популярность Джеффри принесла роль Бри - одной из черлидерок школы Seabrook High и подруги главной героини Аддисон Уэллс, которую сыграла Мэг Доннелли.

В каких фильмах сыграла

Актриса появилась в фильмах "Зомби" (2018), "Зомби 2" (2020) и "Зомби 3" (2022). Позже она вернулась к персонажу как актриса озвучки в анимационном сериале "Зомби: Реанимированный сериал".

В то же время Джеффри не участвовала в "Зомбе 4: Рассвет вампиров", вышедшем в 2025 году. Ее последним появлением в образе Бри в игровом кино стал третий фильм.

Еще одной заметной работой актрисы стала роль Киши Блэк в комедийном сериале "Уйми свой энтузиазм". Джеффри сыграла дочь Лоретты Блэк в 10 эпизодах шестого и седьмого сезонов шоу.

Карла Джеффри (фото: instagram.com/carlajjeffery)

В 2020 году Джеффри также озвучила Манию - симбиота в мультсериале "Человек-паук" (Marvel's Spider-Man). Ее персонаж появился в эпизоде "Maximum Venom" третьего сезона.

"Мы будем помнить ее заразительную улыбку, ее смех, ее талант и прекрасный свет, который она несла повсюду, куда бы ни шла", - отметили в Alexanders Talent Management.

Представители агентства также выразили соболезнования семье и близким актрисы и попросили уважать их право на конфиденциальность в это тяжелое время.