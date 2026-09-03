Зірка серіалу "Зомбі" Карла Джеффрі померла у 33 роки

Американська акторка Карла Джеффрі, відома за роллю Брі у франшизі Disney Channel "Зомбі" та участю в серіалі "Вгамуй свій ентузіазм" (Curb Your Enthusiasm), померла у віці 33 років.

Wave RBC.UA повідомляє, що про її смерть 2 вересня повідомила компанія Alexanders Talent Management , яка представляла інтереси акторки понад 20 років.

Яка причина смерті

За словами менеджерки Карли Александер, Джеффрі померла 1 вересня. Причина смерті наразі не розголошується.

"Наші серця розбиті, коли ми сумуємо за втратою нашої коханої Карли Джеффрі", - йдеться у заяві агентства.

Представники також зазначили, що спостерігати за її професійним і особистим дорослішанням було для них великою честю.

Найбільшу популярність Джеффрі принесла роль Брі - однієї з черлідерок школи Seabrook High та подруги головної героїні Аддісон Веллс, яку зіграла Мег Доннеллі.

В яких фільмах зіграла

Акторка з'явилася у фільмах "Зомбі" (2018), "Зомбі 2" (2020) та "Зомбі 3" (2022). Пізніше вона повернулася до персонажа як акторка озвучення в анімаційному серіалі "Зомбі: Реанімований серіал".

Водночас Джеффрі не брала участі у "Зомбі 4: Світанок вампірів", який вийшов у 2025 році. Її останньою появою в образі Брі в ігровому кіно став третій фільм.

Ще однією помітною роботою акторки стала роль Кіші Блек у комедійному серіалі "Вгамуй свій ентузіазм". Джеффрі зіграла доньку Лоретти Блек у 10 епізодах шостого та сьомого сезонів шоу.

Карла Джеффрі (фото: instagram.com/carlajjeffery)

У 2020 році Джеффрі також озвучила Манію - симбіота у мультсеріалі "Людина-павук" (Marvel's Spider-Man). Її персонаж з'явився в епізоді "Maximum Venom" третього сезону.

"Ми пам’ятатимемо її заразливу посмішку, її сміх, її талант і прекрасне світло, яке вона несла всюди, куди б не йшла", - зазначили в Alexanders Talent Management.

Представники агентства також висловили співчуття родині та близьким акторки й попросили поважати їхнє право на приватність у цей важкий час.