Звезда "Малкольма" Фрэнки Муниз вышел на связь после ДТП на гонках

Актер врезался в барьер с шин во время тренировки на трассе
Звезду сериала "Мальком в центре внимания" Фрэнки Муниза госпитализировали после аварии на автодроме во Флориде. Он разбил свой Ford Mustang во время тренировки перед благотворительной гонкой, посвященной ветеранам. В среду вечером, 11 ноября, актера выписали из больницы, после чего он прокомментировал свое состояние.
Подробнее об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на Page Six.
После выписки актер прокомментировал свое самочувствие в заявлении, обнародованном командой Ford Racing.
"Я разочарован тем, что не смогу принять участие в мероприятии Ford Proud to Honor. Я с нетерпением ждал возможности почтить заслуги наших ветеранов и сразиться с другими замечательными гонщиками. Мне немного больно, но мой Mustang прекрасно справился со своей задачей и защитил меня", - сказал он.
Муниз также поблагодарил команду Ford Racing, организаторов гонки Daytona International Speedway, медиков и всех, кто поддерживал его после аварии.
Ранее представитель Ford рассказывал, что после ДТП артиста доставили в местную больницу для обследования. На тот момент он был в сознании и мог отвечать на вопросы.
Также сообщалось, что из-за сильного повреждения автомобиля спасателям пришлось вырезать актера из салона Mustang. До столкновения Мунизе показывал второй лучший результат среди участников тренировки.
Как известно, актер должен выступать за команду Военно-воздушных сил США вместе с пилотом NASCAR Остином Синдриком. Вместо него в состав команды пригласили тестового пилота Ford Дженсона Альтцмана.
Мероприятие объединило шесть гоночных команд, каждая из которых представляла отдельный вид вооруженных сил США. Его организовали в поддержку военнослужащих и их семей.
Участие в соревнованиях имело особое значение для 40-летнего актера. Его отец служил в ВВС и ВМС США, а дедушка был военнослужащим флота.
Фрэнки признавался, что в свое время даже задумывался о том, чтобы пойти по стопам родных.
Широкую популярность актер получил благодаря главной роли в комедийном сериале "Малкольм в центре внимания". После успеха в шоу он начал участвовать в профессиональной автогонке. Также актер занимался музыкой и бизнесом.
По словам Муниза, увлечение автоспортом у него появилось в 2004 году благодаря коллеге по сериалу Брайану Кренстону. Тот всегда поддерживал его новые начинания и даже планировал болеть за него в этой гонке.
К слову, Крэнстон отреагировал на ДТП с участием Муниза. В комментарии ET он признался, что во время соревнований волнуется за него как родного сына.
"Но это весело, и он это обожает", - добавил он.
Напомним, Мунизь воспитывает 5-летнего сына Моза от актрисы Пейдж Прайс. В июле этого года пара сообщила о разводе после шести лет официального брака. По их словам, они жили отдельно на момент обнародования совместного заявления.