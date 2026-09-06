Звезда "Левів на джипі" Роман Щербан женился и показал свадебные фото
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Звезда "Левів на джипі" Роман Щербан женился и показал свадебные фото

Для церемонии жених выбрал светлый костюм, а его любимая - пышное белое платье с открытыми плечами

Автор: Сюзанна Аль Мариди
Фото: Роман Щербан и Анастасия Лесогуб (фото: instagram.com/lisogubchik)
Дата: 06 сентября 2026

Украинский юморист и участник проекта "Леви на джипі" Роман Щербан женился на своей любимой, бизнесвумене и блогерше Анастасии Лисогуб. Молодожены уже показали первые кадры по свадьбе.

Подробнее об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на пост пары в Instagram.

Роман Щербан и Анастасия Лесогуб сыграли свадьбу

О радостном событии юморист и его возлюбленная сообщили 6 сентября. Они опубликовали совместный пост с серией романтических фотографий, сделанных на фоне живописных гор.

"Хеппи вайф - хеппи лайф", - лаконично подписали кадры молодожены.

Для важного дня Анастасия выбрала пышное белое платье с открытыми плечами и высоким разрезом на юбке. Свой образ она дополнила собранной прической и нежным макияжем. Роман позировал рядом с любимой в светлом костюме с белой рубашкой.

Роман Щербан женился (фото: instagram.com/lisogubchik)

Как поздравили молодоженов

Под свадебным постом молодоженов сразу же начали поздравлять друзья, коллеги и украинские блогеры.

  • "Горько молодым", - написала Леся Никитюк.
  • "Как хороши! Мои поздравления", - прокомментировала Даша Майорова.
  • "Мед для глаз! Поздравляю вас", - отметила Маша Ефросинина.
  • "Ура. Обожаю", - поделилась Даша Кубик.
  • "Поздравляю! Счастье молодоженам", - написал Свят Загайкевич.
  • "Поздравляю", - отреагировал Влад Шевченко.

На свадьбе пары также присутствовали друзья из "Левів на джипі", в частности Валентин Михиенко, Даша Кубик, Константин Трембовецкий и Николай Зырянов.

"Леви" на свадьбе Щербана (скриншоты)

Что известно об отношениях пары

Роман и Анастасия заручились во время поездки во Львов в декабре 2024 после почти трех лет отношений.

Роман сделал любимой предложение в тропической оранжерее. Невеста потом поделилась фотографиями с особого момента.

По ее словам, в зимнем парке во Львове играл саксофонист, исполнявший песню "Cold Heart" Элтона Джона и Дуа Липы. В этот момент Роман сказал ей искренние слова и предложил стать его женой.

Звезда &quot;Левів на джипі&quot; Роман Щербан женился и показал свадебные фото Как Щербан делал предложение любимой (фото: instagram.com/lisogubchik)

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