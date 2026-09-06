Звезда "Левів на джипі" Роман Щербан женился и показал свадебные фото

Для церемонии жених выбрал светлый костюм, а его любимая - пышное белое платье с открытыми плечами
Украинский юморист и участник проекта "Леви на джипі" Роман Щербан женился на своей любимой, бизнесвумене и блогерше Анастасии Лисогуб. Молодожены уже показали первые кадры по свадьбе.
Подробнее об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на пост пары в Instagram.
О радостном событии юморист и его возлюбленная сообщили 6 сентября. Они опубликовали совместный пост с серией романтических фотографий, сделанных на фоне живописных гор.
"Хеппи вайф - хеппи лайф", - лаконично подписали кадры молодожены.
Для важного дня Анастасия выбрала пышное белое платье с открытыми плечами и высоким разрезом на юбке. Свой образ она дополнила собранной прической и нежным макияжем. Роман позировал рядом с любимой в светлом костюме с белой рубашкой.
Под свадебным постом молодоженов сразу же начали поздравлять друзья, коллеги и украинские блогеры.
На свадьбе пары также присутствовали друзья из "Левів на джипі", в частности Валентин Михиенко, Даша Кубик, Константин Трембовецкий и Николай Зырянов.
Роман и Анастасия заручились во время поездки во Львов в декабре 2024 после почти трех лет отношений.
Роман сделал любимой предложение в тропической оранжерее. Невеста потом поделилась фотографиями с особого момента.
По ее словам, в зимнем парке во Львове играл саксофонист, исполнявший песню "Cold Heart" Элтона Джона и Дуа Липы. В этот момент Роман сказал ей искренние слова и предложил стать его женой.
Как Щербан делал предложение любимой (фото: instagram.com/lisogubchik)