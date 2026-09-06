Зірка "Левів на джипі" Роман Щербан одружився і показав весільні фото

Український гуморист і учасник проєкту "Леви на джипі" Роман Щербан одружився зі своєю коханою, бізнесвумен та блогеркою Анастасією Лісогуб. Молодята вже показали перші кадри з весілля.

Детальніше про це пише Wave RBC.UA з посиланням на допис пари в Instagram .

Роман Щербан та Анастасія Лісогуб зіграли весілля

Про радісну подію гуморист та його кохана повідомили 6 вересня. Вони опублікували спільний допис із серією романтичних фотографій, зроблених на тлі мальовничих гірських пейзажів.

"Хеппі вайф - хеппі лайф", - лаконічно підписали кадри молодята.

Для важливого дня Анастасія обрала пишну білу сукню з відкритими плечима та високим розрізом на спідниці. Свій образ вона доповнила зібраною зачіскою та ніжним макіяжем. Роман позував поруч із коханою у світлому костюмі з білою сорочкою.

Роман Щербан одружився (фото: instagram.com/lisogubchik)

Як привітали молодят

Під весільним дописом новоспечене подружжя одразу почали вітати друзі, колеги та українські блогери.

"Гірко молодим", - написала Леся Нікітюк.

"Які гарні! Мої вітання", - прокоментувала Даша Майорова.

"Мед для очей! Вітаю вас", - зазначила Маша Єфросиніна.

"Ура. Обожнюю", - поділилася Даша Кубік.

"Вітаю! Щастя молодятам", - написав Свят Загайкевич.

"Вітаю", - відреагував Влад Шевченко.

На весіллі пари також були присутні друзі з "Левів на джипі", зокрема Валентин Міхієнко, Даша Кубік, Костянтин Трембовецький та Микола Зирянов.

"Леви" на весіллі Щербана (скриншоти)

Що відомо про стосунки пари

Роман та Анастасія заручилися під час поїздки до Львова у грудні 2024 року після майже трьох років стосунків.

Роман зробив коханій пропозицію у тропічній оранжереї. Наречена згодом поділилася фотографіями з того особливого моменту.

За її словами, у зимовому парку у Львові грав саксофоніст, який виконував пісню "Cold Heart" Елтона Джона та Дуа Ліпи. У цей момент Роман сказав їй щирі слова та запропонував стати його дружиною.

Як Щербан робив пропозицію коханій (фото: instagram.com/lisogubchik)