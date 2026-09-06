Зірка "Левів на джипі" Роман Щербан одружився і показав весільні фото

Для церемонії наречений обрав світлий костюм, а його кохана - пишну білу сукню з відкритими плечима
Український гуморист і учасник проєкту "Леви на джипі" Роман Щербан одружився зі своєю коханою, бізнесвумен та блогеркою Анастасією Лісогуб. Молодята вже показали перші кадри з весілля.
Детальніше про це пише Wave RBC.UA з посиланням на допис пари в Instagram.
Про радісну подію гуморист та його кохана повідомили 6 вересня. Вони опублікували спільний допис із серією романтичних фотографій, зроблених на тлі мальовничих гірських пейзажів.
"Хеппі вайф - хеппі лайф", - лаконічно підписали кадри молодята.
Для важливого дня Анастасія обрала пишну білу сукню з відкритими плечима та високим розрізом на спідниці. Свій образ вона доповнила зібраною зачіскою та ніжним макіяжем. Роман позував поруч із коханою у світлому костюмі з білою сорочкою.
Під весільним дописом новоспечене подружжя одразу почали вітати друзі, колеги та українські блогери.
На весіллі пари також були присутні друзі з "Левів на джипі", зокрема Валентин Міхієнко, Даша Кубік, Костянтин Трембовецький та Микола Зирянов.
Роман та Анастасія заручилися під час поїздки до Львова у грудні 2024 року після майже трьох років стосунків.
Роман зробив коханій пропозицію у тропічній оранжереї. Наречена згодом поділилася фотографіями з того особливого моменту.
За її словами, у зимовому парку у Львові грав саксофоніст, який виконував пісню "Cold Heart" Елтона Джона та Дуа Ліпи. У цей момент Роман сказав їй щирі слова та запропонував стати його дружиною.
Як Щербан робив пропозицію коханій (фото: instagram.com/lisogubchik)