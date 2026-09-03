"За тридцатку!": Зендея показала милое фото с детства в свой юбилей

Звезда "Эйфории" и "Дюны" Зендея отпраздновала 30-летие и по традиции поделилась с поклонниками милым архивным фото с детства
Голливудская актриса Зендея 1 сентября отпраздновала 30-летие. Wave RBC.UA сообщает, что по случаю юбилея звезда "Дюны", "Эйфории" и "Человека-паука" поделилась с поклонниками архивных фото с детства в Instagram.
На фото будущая знаменитость совсем маленькая: она сидит на полу и улыбается. Зендея уже не в первый раз отмечает день рождения таким образом - в свои публикации к особым датам она добавляет детские фотографии.
На этот раз актриса посвятила публикацию завершению своих "двадцатых". Она поблагодарила поклонников за последний год и призналась, что с нетерпением ждет нового этапа жизни.
"Я безгранично благодарна вам за то, что сделали последний год моих двадцатых таким прекрасным. У меня так много поводов для благодарности и так много того, чего я с нетерпением жду. С любовью, как всегда… За тридцатку!" - написала знаменитость.
Зендея (фото: instagram.com/zendaya)
Поклонники сразу засыпали актрису поздравлениями. В комментариях они отмечали, что Зендея была неотразима еще в детстве, и желали ей счастливого нового десятилетия.
Интересно, что в канун дня рождения мать актрисы Клэр Стоермер также опубликовала архивный снимок дочери. Она заявила, что Зендея сейчас не пользуется соцсетями, хотя сама актриса сделала исключение и появилась в Instagram в свой юбилей.
Зендея стала популярна благодаря работе в кино, сериалах и музыке. Больше всего ее знают по следующим проектам:
Помимо актерской карьеры Зендея известна как модная икона: ее образы на красных дорожках регулярно становятся предметом обсуждений в Vogue и других глянцевых изданиях.
Зендея (фото: instagram.com/zendaya)