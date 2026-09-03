"За тридцятку!": Зендея показала миле фото з дитинства у свій ювілей

Голлівудська акторка Зендея 1 вересня відсвяткувала 30-річчя. Wave RBC.UA повідомляє, що з нагоди ювілею зірка "Дюни", "Ейфорії" та "Людини-павука" поділилася з шанувальниками архівним фото з дитинства в Instagram .

На фото майбутня знаменитість ще зовсім маленька: вона сидить на підлозі та усміхається. Зендея вже не вперше відзначає день народження таким чином - у свої публікації до особливих дат вона додає дитячі світлини.

Цього разу акторка присвятила допис завершенню своїх "двадцятих". Вона подякувала прихильникам за останній рік і зізналася, що з нетерпінням чекає на новий етап життя.

"Я безмежно вдячна вам за те, що зробили останній рік моїх двадцятих таким прекрасним. У мене так багато приводів для вдячності й так багато того, чого я з нетерпінням чекаю. З любов’ю, як завжди… За тридцятку!" - написала знаменитість.

Зендея (фото: instagram.com/zendaya)

Шанувальники одразу засипали акторку привітаннями. У коментарях вони зазначали, що Зендея була чарівною ще в дитинстві, та бажали їй щасливого нового десятиліття.

Цікаво, що напередодні дня народження мати акторки Клер Стоермер також опублікувала архівний знімок доньки. Вона заявила, що Зендея нині не користується соцмережами, хоча сама акторка зробила виняток і з'явилася в Instagram у свій ювілей.

Чим відома Зендея

Зендея стала популярною завдяки роботі в кіно, серіалах і музиці. Найбільше її знають за такими проєктами:

"Ейфорія" - роль Рю Беннетт принесла їй світове визнання та дві премії "Еммі" за найкращу жіночу роль у драматичному серіалі

- роль Рю Беннетт принесла їй світове визнання та дві премії "Еммі" за найкращу жіночу роль у драматичному серіалі "Дюна" та "Дюна: Частина друга" - зіграла Чані, кохану Пола Атріда

- зіграла Чані, кохану Пола Атріда "Людина-павук" - виконала роль Мішель «Ем-Джей» Джонс у фільмах із Томом Голландом

- виконала роль Мішель «Ем-Джей» Джонс у фільмах із Томом Голландом "Малкольм і Марі" - одна з головних ролей у драматичному фільмі, де вона також стала продюсеркою

- одна з головних ролей у драматичному фільмі, де вона також стала продюсеркою "Виклик" (Challengers) - роль тенісної тренерки Таші Дункан принесла їй особливу увагу критиків і глядачів

Окрім акторської кар’єри, Зендея відома як модна ікона: її образи на червоних доріжках регулярно стають предметом обговорень у Vogue та інших глянцевих виданнях.

Зендея (фото: instagram.com/zendaya)