"Я в ужасе". В поезд, в котором Полякова ехала в Польшу, попал "Шахед"
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"Я в ужасе". В поезд, в котором Полякова ехала в Польшу, попал "Шахед"

По словам артистки, пассажиров трижды эвакуировали из-за угрозы атаки со стороны РФ

Автор: Сюзанна Аль Мариди
Фото: Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Дата: 13 сентября 2026

Оля Полякова вместе с младшей дочерью Алисой направлялась из Киева в Польшу во время российской атаки на железную дорогу. Пассажиров их поезда трижды эвакуировали из-за угрозы удара, а впоследствии в него попал российский дрон.

Детальнее об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на Instagram певицы.

Что рассказала Полякова об атаке на поезд

По словам Поляковой, поезд, которым она ехала вместе с 13-летней дочерью Алисой, подвергся российской атаке.

Артистка отметила, что не стала сразу публиковать информацию о пережитом.

"Я, конечно, ничего не публиковала. Потому что когда это происходит - ничего не публикуешь. Но сегодня наш поезд, который направлялся в Польшу, трижды эвакуировали", - поделилась она.

По словам Поляковой, во время третьей эвакуации пассажиры были вынуждены бежать в поле. В это время произошло попадание.

"На третий раз, когда мы бежали в поле, в этот поезд попал "Шахед". Мы это слышали, но, слава Богу, были далеко. Потому что мы очень быстро побежали. Я была с младшей дочерью. Если честно, я в ужасе", - призналась она.

Полякова добавила, что переживаемая поездка сильно ее поразила. Певица заявила, что еще планирует рассказать о происшедшем больше.

"Мне еще есть о многом сказать и во многом я очень шокирована", - отметила она.

Что известно об атаке на поезд

"Укрзализныця" сообщила, что 13 сентября российские войска нанесли удар по локомотиву пассажирского поезда на Волыни. Поезд находился примерно в двух километрах от границы с Польшей.

По предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал. Угрозу раньше времени обнаружила мониторинговая группа железной дороги, после чего пассажиры были эвакуированы.

&quot;Я в ужасе&quot;. В поезд, в котором Полякова ехала в Польшу, попал &quot;Шахед&quot;

"Укрзализныця" об атаке на поезд (скриншот)

Известно, что незадолго до атаки этой же железнодорожной линией прошел другой поезд с группой иностранных чиновников, среди которых был бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт. Делегация направлялась из Киева и пересекла границу в Дорогуске.

"Это был не наш поезд, а направлявшийся буквально через несколько минут после нас возле польского пограничного перехода. Его эвакуировали, когда приближался российский дрон, и никто не пострадал. Очень хорошая система безопасности. Наш поезд лишь получил предупреждение об эвакуации, но смог продолжить движение в Дорогуск. Российские атаки по Украине усиливаются", - написал Бильдт в X.

&quot;Я в ужасе&quot;. В поезд, в котором Полякова ехала в Польшу, попал &quot;Шахед&quot;Карл Бильдт о нападении РФ на железную дорогу (скриншот)

Также, по данным Der Spiegel, ночным поездом из столицы возвращались бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, советник канцлера Германии Фридриха Мерца Гюнтер Зауттер, советники по вопросам безопасности других европейских правительств, депутаты Бундестага, дипломаты и ученые.

Из-за угрозы атаки дронов поезд остановили, а пассажиров разбудили для эвакуации. Позже объявили отбой, поскольку других дронов обнаружено не было.

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