"Я в жаху". У потяг, яким Полякова їхала до Польщі, влучив "Шахед"

За словами артистки, пасажирів тричі евакуювали через загрозу атаки з боку РФ
Оля Полякова разом із молодшою донькою Алісою прямувала з Києва до Польщі під час російської атаки на залізницю. Пасажирів їхнього потяга тричі евакуйовували через загрозу удару, а згодом в нього влучив російський дрон.
Детальніше про це пише Wave RBC.UA з посиланням на Instagram співачки.
За словами Полякової, потяг, яким вона їхала разом із 13-річною донькою Алісою, зазнав російської атаки.
Артистка зазначила, що не стала одразу публікувати інформацію про пережите.
"Я, звісно, нічого не публікувала. Бо коли це стається - нічого не публікуєш. Але сьогодні наш потяг, який прямував до Польщі, тричі евакуювали", - поділилася вона.
За словами Полякової, під час третьої евакуації пасажири були змушені бігти в поле. Саме тоді сталося влучання.
"На третій раз, коли ми бігли в поле, у цей потяг влучив "Шахед". Ми це чули, але, слава Богу, були далеко. Бо ми дуже швидко побігли. Я була з молодшою донькою. Якщо чесно, я в ужасі", - зізналася вона.
Полякова додала, що пережита поїздка сильно її вразила. Співачка заявила, що ще планує розповісти про подію більше.
"Мені ще є багато про що сказати й багато чим я дуже шокована", - зазначила вона.
September 13, 2026
"Укрзалізниця" повідомила, що 13 вересня російські війська завдали удару по локомотиву пасажирського поїзда на Волині. Потяг перебував приблизно за два кілометри від кордону з Польщею.
За попередньою інформацією, внаслідок атаки ніхто не постраждав. Загрозу завчасно виявила моніторингова група залізниці, після чого пасажирів евакуювали.
"Укрзалізниця" про атаку на потяг (скриншот)
Відомо, що незадовго до атаки цією ж залізничною лінією пройшов інший потяг із групою іноземних високопосадовців, серед яких був колишній прем'єр-міністр Швеції Карл Більдт. Делегація прямувала з Києва та перетнула кордон у Дорогуську.
"Це був не наш потяг, а той, що прямував буквально за кілька хвилин після нас біля польського прикордонного переходу. Його евакуювали, коли наближався російський дрон, і ніхто не постраждав. Дуже хороша система безпеки. Наш потяг лише отримав попередження про евакуацію, але зміг продовжити рух до Дорогуська. Російські атаки на Україну посилюються", - написав Більдт в X.
Карл Більдт про атаку РФ на залізницю (скриншот)
Також, за даними Der Spiegel, нічним потягом зі столиці повертався колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, радник канцлера Німеччини Фрідріха Мерца Гюнтер Зауттер, радники з питань безпеки інших європейських урядів, депутати Бундестагу, дипломати та науковці.
Через загрозу атаки дронів потяг зупинили, а пасажирів розбудили для евакуації. Згодом оголосили відбій, оскільки інших дронів виявлено не було.