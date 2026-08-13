"Я ее абсолютно понимаю". Суровцев поделился, почему не общается с первой женой

Актер Алексей Суровцев раскрыл подробности первого брака, в котором с его стороны была измена. Он признался, какой урок вынес после разрыва и поддерживает ли связь с бывшей женой.

Что сказал Суровцев о первом браке

Актер, которые ныне счастливо женатый на любимой Ксении, когда-то был в других отношениях. Его первый брак длился два года и сопровождался разными драмами, в том числе и неверностью с его стороны.

Вспоминая тот период, Суровцев отметил, что был молодой, романтичный, но также переживал непростые моменты в жизни.

"Я был такой прямо мальчик-мальчик, очень романтичный в свои 22-24 года. Возможно, я себя так оправдываю, но меня что-то поломало: определенные моменты в жизни, определенное отношение ко мне поломало и немного изменило эти вещи", - сказал он.

Судя по словам актера, этот опыт научил его быть внимательнее к себе и партнеру и не умалчивать о проблемах в отношениях.

"Мне кажется, главное - проговаривать, быть внимательным и к себе, и к партнеру. Поэтому прямо конкретно, что мне дал этот брак, не знаю. Опыт, просто опыт", - объяснил он.

Алексей Суровцев (фото: РБК-Украина)

Важнейшим для него стало осознание необходимости выбирать себя даже тогда, когда это решение сложно.

"Всегда выбирать себя. Потому что трудно было и родителям сказать. У меня родители прожили очень долго вместе, и нас так воспитывали, что брак - это на всю жизнь. Ну и прежде всего - решиться на этот развод, потому что мне было некомфортно", - поделился он.

Об общении с бывшей женой

Актер признался, что они разошлись на негативной ноте и на сегодняшний день не поддерживают связь. Он признает, что его бывшая избранница имела причину обижаться на него.

"Я ее совершенно понимаю. Ясно, ее бросили, потому что это я от нее ушел. И неважно, какие там были причины. И были моменты по распределению имущества, которое у меня забрали... Ну, это все такое: забыли, закрыли. Наверное, я ее обидел поступком, и она не захотела общаться, хотя мы, возможно, пару раз за."

В то же время, Суровцев подчеркнул, что если бы они случайно встретились, он был бы рад ее увидеть.

"То есть я зла не держу и надеюсь, что она так же", - подытожил он.