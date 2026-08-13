"Я її абсолютно розумію". Суровцев поділився, чому не спілкується з першою дружиною

Актор Олексій Суровцев розкрив подробиці першого шлюбу, у якому з його боку була зрада. Він зізнався, який урок вініс після розриву та чи підтримує зв'язок з колишньою дружиною.

Про це він розповів в інтерв'ю Wave RBC.UA .

Що сказав Суровцев про перший шлюб

Актор, який нині щасливо одружений з коханою Ксенією, колись був в інших стосунках. Його перший шлюб тривав два роки і супроводжувався різними драмами, зокрема й невірністю з його боку.

Пригадуючи той період, Суровцев зазначив, що був молодий, романтичний, але також переживав непрості моменти в житті.

"Я був такий прямо хлопчик-хлопчик, дуже романтичний у свої 22-24 роки. Можливо, я себе так виправдовую, але мене щось поламало: певні моменти в житті, певне ставлення до мене поламало й трошки змінило ці речі", - сказав він.

Судячи зі слів актора, цей досвід навчив його бути уважнішим до себе та партнера і не замовчувати проблеми у стосунках.

"Мені здається, головне - проговорювати, бути уважним і до себе, і до партнера. Тому прямо конкретно, що мені дав цей шлюб, не знаю. Досвід, просто досвід", - пояснив він.

Олексій Суровцев (фото: РБК-Україна)

Найважливішим для нього стало усвідомлення необхідності обирати себе навіть тоді, коли це рішення складне.

"Завжди обирати себе. Тому що важко було й батькам сказати. У мене батьки прожили дуже довго разом, і нас так виховували, що шлюб - це на все життя. Ну й насамперед - наважитися на це розлучення, тому що мені було некомфортно", - поділився він.

Про спілкування з колишньою дружиною

Актор зізнався, що вони розійшлася на негативній ноті й на сьогодні не підтримують зв'язок. Він визнає, що його колишня обраниця мала причини ображатися на нього.

"Я її абсолютно розумію. Ясно, її покинули, бо це я від неї пішов. І неважливо, які там були причини. І були моменти по розподілу майна, яке в мене забрали... Ну, це все таке: забули, закрили. Напевно, я її образив вчинком, і вона не захотіла спілкуватися, хоча ми, можливо, пару разів за весь цей час переписувалися", - розповів він.

Водночас Суровцев наголосив, що якби вони випадково зустрілися, він був би радий її побачити.

"Тобто я зла не тримаю й сподіваюся, що вона так само", - підсумував він.