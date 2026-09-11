"Я уйду": Дженнифер Лоуренс дебютировала в Instagram с шутливым предупреждением

Дженнифер Лоуренс опубликовала первое видео в Instagram и сразу озвучила свое условие: никакого негатива.

Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на официальный аккаунт звезды в Instagram .

Что Лоуренс сказала подписчикам

В ролике, появившемся 10 сентября, оскароносная актриса предстала без макияжа, с распущенными волосами и в белом наряде.

Свое знакомство с подписчиками она начала с шутливого предупреждения.

"Если кто-то скажет что-то отрицательное, я уйду. Немедленно, без лишних вопросов", - сказала Лоуренс.

Звезда добавила, что узнает даже о недобрых мнениях в свой адрес – и тогда тоже покинет Instagram.

В stories она продолжила шутку: попросила учитывать, что злые или агрессивные комментарии могут негативно отразиться на ребенке.

А следующим сообщением объяснила, кого подразумевает.

"Это я. Я - ребенок", - написала актриса.

В комментариях знаменитость поддержали коллеги, в том числе актрисы Зои Дойч и Ив Гьюсон.

Почему актриса раньше избегала публичности в соцсетях

Лоуренс ведет страницу под ником @jlaw. В описании профиля она объяснила, что имя пользователя jenniferlawrence уже было занято.

Для аватарки выбрала фото с фольгой в волосах во время окрашивания.

Несмотря на длительное отсутствие публичного аккаунта, актриса пользовалась соцсетями.

В интервью InStyle 2018 она рассказывала, что предпочитает наблюдать за чужими сообщениями, а сама не высказываться.

Тогда Лоуренс объясняла свою позицию обилием критики и нежеланием привлекать к себе лишнее внимание без конкретного повода - например, продвижение нового проекта или важной для него темы.