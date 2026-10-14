"Она моя копия". Муж Ирины Федишин рассказал о тяжелых родах и потере дочери

Муж Ирины Федишин Виталий Човник поделился своими переживаниями после потери дочери и рассказал о состоянии жены. Он признался, что роды были чрезвычайно сложными и едва не стоили артистке жизни.

Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на сообщение Виталия в Instagram .

Муж Ирины Федишин рассказал о потере дочери

Виталий признался, что они очень ждали появления девочки, представляли первую встречу с ней и мечтали привезти ее домой. Однако их планы не осуществились.

"Мы были так близко к нашему счастью. Так невероятно близко... Оставалось совсем немного до нашей долгожданной встречи. Но произошло иначе... Мы ее потеряли. Я видел ее. Она моя копия", - написал он.

По его словам, роды были очень сложными. Ирина перенесла тяжелую операцию и чуть не потеряла жизнь.

"И самое страшное, что в тот день я мог потерять не только дочь, но и свою любимую жену. Ира пережила тяжелейшие роды, сложную операцию и большую потерю крови. Врачи боролись за ее жизнь", - поделился он.

Муж Федишин рассказал о потере дочери (фото: instagram.com/vitaliy_chovnyk)

Виталий назвал это днем наибольшей потери, но вместе с тем и вторым днем рождения жены.

"Бог забрал к себе нашего маленького Ангелочка, но оставил мне мою Иру. И за то, что она жива, я безгранично благодарен. Сегодня нам обоим очень больно. Болит так, что иногда не хватает ни слов, ни слез", - отметил он.

Супруги понимают, что впереди непростой путь и им придется учиться жить с пережитой потерей. Виталий подчеркнул, что они постараются поддерживать друг друга и находить силы двигаться дальше ради семьи и детей.

"Наша маленькая доченька, мы так и не смогли забрать тебя домой… Но ты навсегда останешься частью нашей семьи, нашей жизни и наших сердец", - добавил он.

Также Виталий поблагодарил всех, кто отправлял сообщения со словами поддержки, молился за них и передавал цветы в больницу.

Он добавил, что не знает, когда боль от потери станет менее ощутимой, однако они с женой будут пытаться жить дальше вместе.

"Не знаю, перестанет ли когда-нибудь болеть. Но знаю одно: мы будем стараться жить дальше. Вместе. Держа друг друга за руку. Мы так ждали тебя, доченька. Так хотели подарить тебе целый мир. А теперь ты навсегда стала целым миром наших сердцах", - подытожил он.

К публикации он также добавил трогательное стихотворение, в котором обратился к дочери.

Човник посвятил дочери стихотворение (фото: instagram.com/vitaliy_chovnyk)

Что известно о беременности Ирины Федышин

Напомним, в июне 2026 года певица объявила, что в третий раз станет мамой. В сентябре она раскрыла пол будущего ребенка, опубликовав кадры по гендер-пати.

Певица и ее муж к тому времени уже воспитывали двух сыновей - Юрия и Олега. Они с нетерпением ждали рождения девочки, но беременность завершилась трагедией. 13 октября муж сообщил о потери дочери. Это произошло на 35 неделе беременности.