"Вона моя копія". Чоловік Ірини Федишин розповів про важкі пологи та втрату доньки

Чоловік Ірини Федишин Віталій Човник поділився переживаннями після втрати доньки та розповів про стан дружини. Він зізнався, що пологи були надзвичайно складними й ледь не коштували артистці життя.

Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на допис Віталія в Instagram .

Чоловік Ірини Федишин розповів про втрату доньки

Віталій зізнався, що вони дуже чекали на появу дівчинки, уявляли першу зустріч із нею та мріяли привезти її додому. Однак їхні плани не здійснилися.

"Ми були так близько до нашого щастя. Так неймовірно близько… Залишалося зовсім трішки до нашої довгоочікуваної зустрічі. Але сталося інакше… Ми її втратили. Я бачив її. Вона моя копія", - написав він.

За його словами, пологи були надзвичайно складними. Ірина перенесла важку операцію й ледь не втратила життя.

"І найстрашніше, що того дня я міг втратити не лише донечку, а й свою кохану дружину. Іра пережила надзвичайно важкі пологи, складну операцію та велику втрату крові. Лікарі боролися за її життя", - поділився він.

Чоловік Федишин розповів про втрату доньки (фото: instagram.com/vitaliy_chovnyk)

Віталій назвав це днем найбільшої втрати, але водночас і другим днем народження дружини.

"Бог забрав до себе нашого маленького Ангелятка, але залишив мені мою Іру. І за те, що вона жива, я безмежно вдячний. Сьогодні нам обом дуже боляче. Болить так, що іноді не вистачає ні слів, ні сліз", - зазначив він.

Подружжя усвідомлює, що попереду непростий шлях і їм доведеться вчитися жити з пережитою втратою. Віталій наголосив, що вони намагатимуться підтримувати одне одного та знаходити сили рухатися далі заради сім'ї та дітей.

"Наша маленька донечко, ми так і не змогли забрати тебе додому… Але ти назавжди залишишся частинкою нашої родини, нашого життя і наших сердець", - додав він.

Також Віталій подякував усім, хто надсилав повідомлення зі словами підтримки, молився за них і передавав квіти до лікарні.

Він додав, що не знає, коли біль від втрати стане менш відчутним, однак вони з дружиною намагатимуться жити далі разом.

“Не знаю, чи колись перестане боліти. Але знаю одне: ми будемо старатися жити далі. Разом. Тримаючи одне одного за руку. Ми так чекали тебе, донечко. Так хотіли подарувати тобі цілий світ. А тепер ти назавжди стала цілим світому наших серцях”, - підсумував він.

До допису він також додав зворушливий вірш, у якому звертається до доньки.

Човник присвятив доньці вірш (фото: instagram.com/vitaliy_chovnyk)

Що відомо про вагітність Ірини Федишин

Нагадаємо, у червні 2026 року співачка оголосила, що втретє стане мамою. У вересні вона розкрила стать майбутньої дитини, опублікувавши кадри з гендер-паті.

Співачка та її чоловік на той час вже виховували двох синів - Юрія та Олега. Вони з нетерпінням чекали на народження дівчинки, але вагітність завершилася трагедією. 13 жовтня чоловік повідомив про втрату доньки. Це сталося на 35 тижні вагітності.