VIRA пригласила ALEKSEEV в свое "СЯЙВО": артисты показали клип "Ты и Я"

25 сентября певица VIRA, известная ранее как Вера Брежнева, представила украиноязычный альбом "СЯЙВО". Это первый лонгплей в карьере артистки, где она стала соавторкой большинства песен.

Wave RBC.UA пишет об этом со ссылкой на пресс-службу артистки.

Семь разных состояний VIRA

В альбом "СЯЙВО" вошли семь песен, раскрывающих разные грани и эмоциональные состояния певицы - от влюбленности и самоиронии до страсти, фольклорных мотивов и смелых экспериментов со звучанием.

Среди них уже известные слушателям композиции "Красива", "Моє сонечко" и "Не договорила", а также четыре новых работы.

Зажигательный трек "Знов" получил латиноамериканское звучание, песня "Я тебе" рассказывает о первом признании в чувствах, а "EX" стал самым смелым экспериментом исполнительницы.

Седьмой композицией пластинки стал дуэт "Ти і Я" из ALEKSEEV.

Альбом создавали во время блекаутов

Идея "СЯЙВА" возникла у певицы год назад. Основная работа над материалом проходила во второй половине января - непосредственно во время массированных блекаутов.

Со слов VIRA, сложные обстоятельства не остановили творческий процесс. Напротив, именно в этот период она стремилась наполнить новые песни светом, страстью и внутренней силой.

VIRA из ALEKSEEV (фото предоставлено прессслужбой артистки)

"Год назад я знала только одно: я очень хочу записать этот альбом. Музыка и тексты писались удивительно быстро, хотя для меня это был совершенно новый опыт - создавать песни с нуля. Мы записывали лонгплей в январе, во время отключений электричества… Но именно тогда я вложила в него весь свой свет и страсть. "СЯЙВО" - это не об одном настроении", - рассказывает VIRA.

О чем дуэт VIRA и ALEKSEEV

Одним из главных треков альбома стала композиция "Ти і Я", записанная вместе с ALEKSEEV. Песню артисты называют манифестом гармонической любви без излишнего драматизма.

Клип на композицию снимали недалеко от Киева. В центре видео - история двух людей, чувства и энергии которых сливаются в единое целое.

"Песня "Ти і Я" - о слиянии двух стихий, когда энергии объединяются и этот поток дает невероятный импульс, перерастающий в настоящую большую любовь. В нашем дуэте произошла именно такая органическая синергия, наполненная абсолютным музыкальным диалогом и эмпатией. чувство", - добавляет ALEKSEEV.

Пластинка "СЯЙВА" стала для VIRA музыкальной историей о разных состояниях женской души, свободе самовыражения, умении отпускать прошлое и вновь обретать свет внутри себя.