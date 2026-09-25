VIRA запросила ALEKSEEV до свого "СЯЙВА": артисти показали кліп "Ти і Я"
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Зірки

VIRA запросила ALEKSEEV до свого "СЯЙВА": артисти показали кліп "Ти і Я"

До платівки увійшли сім композицій - від латиноамериканських ритмів і фольклорних мотивів до проникливого дуету про кохання

Автор: Іванна Пашкевич
Фото: VIRA з ALEKSEEV (фото надане пресслужбою артистки)
Дата: 25 вересня 2026

25 вересня співачка VIRA, відома раніше як Віра Брежнєва, представила україномовний альбом "СЯЙВО". Це перший лонгплей у кар’єрі артистки, у якому вона стала співавторкою більшості пісень.

Wave RBC.UA пише про це з посиланням на пресслужбу артистки.

Сім різних станів VIRA

До альбому "СЯЙВО" увійшли сім пісень, які розкривають різні грані та емоційні стани співачки - від закоханості й самоіронії до пристрасті, фольклорних мотивів і сміливих експериментів зі звучанням.

Серед них - уже відомі слухачам композиції "Красива", "Моє сонечко" та "Не договорила", а також чотири нові роботи.

Запальний трек "Знов" отримав латиноамериканське звучання, пісня "Я тебе" розповідає про перше зізнання у почуттях, а "EX" став найсміливішим експериментом виконавиці.

Сьомою композицією платівки став дует "Ти і Я" з ALEKSEEV.

Альбом створювали під час блекаутів

Ідея "СЯЙВА" виникла у співачки рік тому. Основна робота над матеріалом відбувалася у другій половині січня - безпосередньо під час масованих блекаутів.

За словами VIRA, складні обставини не зупинили творчий процес. Навпаки, саме в цей період вона прагнула наповнити нові пісні світлом, пристрастю та внутрішньою силою.

VIRA запросила ALEKSEEV до свого &quot;СЯЙВА&quot;: артисти показали кліп &quot;Ти і Я&quot;VIRA з ALEKSEEV (фото надане пресслужбою артистки)

"Рік тому я знала лише одне: я дуже хочу створити цей альбом. Музика і тексти писалися дивовижно швидко, хоча для мене це був абсолютно новий досвід – з нуля створювати пісні. Ми записували лонгплей у січні, під час блекаутів… Але саме тоді я вклала в нього все своє світло і пристрасть. "СЯЙВО" - це не про один настрій", - розповідає VIRA.

Про що дует VIRA та ALEKSEEV

Одним із головних треків альбому стала композиція "Ти і Я", записана разом з ALEKSEEV. Пісню артисти називають маніфестом гармонійного кохання без зайвого драматизму.

Кліп на композицію знімали неподалік Києва. У центрі відео - історія двох людей, почуття та енергії яких зливаються в єдине ціле.

"Пісня "Ти і Я" - про злиття двох стихій, коли енергії об'єднуються і цей потік дає неймовірний імпульс, що переростає у справжнє велике кохання. У нашому дуеті відбулася саме така органічна синергія, наповнена абсолютним музичним діалогом та емпатією. Я щиро вірю, що ця робота надихне людей вірити у справжні почуття", - додає ALEKSEEV.

Платівка "СЯЙВО" стала для VIRA музичною історією про різні стани жіночої душі, свободу самовираження, вміння відпускати минуле та знову знаходити світло всередині себе.

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