От "Чи разом?" к "Тримаєш мене": как менялась музыка KOLA

О пяти этапах музыкальной истории KOLA к ее дню рождения рассказывает Wave RBC.UA.

За последние несколько лет KOLA стала одной из самых ярких исполнительниц украинской попсцены. Ее песни о разлуке, влюбленности, потерях и надежде находили отклик у слушателей, а творчество постепенно дополнялось жанровыми экспериментами и сотрудничеством с артистами разных поколений.

"Чи разом?" - песня, сменившая карьеру

В июне 2022 года KOLA выпустила "Чи разом?" - композицию, ставшую одним из важнейших поворотных моментов в ее карьере.

Песня появилась на фоне полномасштабной войны и личных переживаний певицы из-за разлуки с партнером.

В нем собственная история артистки переплелась с опытом тысяч украинцев.

"Чи разом?" быстро распространилась в социальных сетях, видео на YouTube собрало миллионы просмотров, а композиция поднялась до второго места украинского рейтинга Apple Music Top 100.

KOLA рассказывала, что не пыталась создать универсальный хит, а просто положила свои мысли на музыку.

После успеха она пыталась писать что-то похожее, однако впоследствии решила, что повторять предыдущий результат – не самый лучший творческий путь. Вместо этого важно говорить о том, что чувствуешь именно сейчас.

Этот подход стал одним из принципов дальнейшего творчества.

"Дочекаюсь" и "Біля серця" - разные взгляды на близость

После успеха "Чи разом?" KOLA продолжила обращаться к теме любви в условиях войны.

В 2022 году вышла "Дочекаюсь" - песня об ожидании возвращения любимого человека.

Композиция стала особенно близка тем, кто из-за войны оказался вдали от своих партнеров.

Впоследствии появилась "Біля серця", в которой акцент сместился на ценность остающихся рядом людей и чувства, помогающие испытывать сложные времена.

В "Біля серця" использовали те же аккорды, что и в "Дочекаюсь", но в другой тональности и с несколько измененным третьим аккордом.

Несмотря на общую музыкальную основу, песни передают разные эмоциональные состояния: одна сосредотачивается на ожидании и вере в возвращение близкого человека, другая - напоминает о важности ценить рядом.

"Порічка" - легче звучание и успешный дуэт

В апреле 2023 года KOLA вместе с YAKTAK выпустила "Порічку" - песню о влюбленности, нежности и счастливых моментах рядом с близким человеком.

В отличие от драматических композиций предыдущего периода, трек получил более легкое и теплое звучание.

Он быстро приобрел популярность на стриминговых платформах и социальных сетях и стал одним из самых успешных дуэтов в дискографии обоих артистов.

В феврале 2026 года композиция получила награду "Золотой плейлист Украины". По данным "Хит FM", она прозвучала на украинских радиостанциях более 300 тысяч раз.

"Смородина" показала другую сторону творчества KOLA: певица, которую слушатели привыкли ассоциировать с проницательными композициями о сложных чувствах, проявила себя и в более легком позвучании.

"Люди" и "Коли ми разом" - сотрудничество с разными артистами

Отдельным направлением развития KOLA стали коллаборации. Сотрудничество с представителями разных поколений украинской сцены позволило ей экспериментировать со звучанием и выходить за пределы сольного формата.

В песне "Люди", записанной вместе с MamaRika, в центре внимания оказались отношения, поддержка и чувства, помогающие преодолевать сложные периоды.

Композиция продолжила одну из сквозных тем творчества KOLA - важность эмоциональной связи между людьми.

Другим опытом стало сотрудничество со Святославом Вакарчуком и группой "Океан Эльзы" над песней "Коли ми двоє".

Эти работы показали, как голос KOLA взаимодействует с разными музыкальными стилями. В то же время артистка сохранила свою манеру исполнения и эмоциональную подачу.

"Тримаєш мене" - песня о необходимости поддержки

15 октября 2026 года KOLA представила сингл "Тримаєш мене", в котором обратилась к потребности в поддержке в моменты истощения.

В центре композиции - состояние человека, теряющего связь с собой и пытающегося найти силы двигаться дальше.

Образ держащего становится символом опоры, помогающей не сдаваться, когда собственных ресурсов почти не осталось.

Эту историю можно воспринимать шире рассказа о романтических отношениях. Она также о близости, доверии и людях, которые помогают пережить сложные моменты.

Если основой "Чи разом?" была личная история разлуки и неопределенности, то "Тримаєш мене" обращается к более универсальной потребности чувствовать поддержку.

От сольных композиций до дуэтов и новых релизов музыка KOLA меняла звучание и расширяла темы.

Объединяющим элементом ее творчества осталось внимание к человеческим чувствам и способность говорить о них через песни.