Від "Чи разом?" до "Тримаєш мене": як змінювалася музика KOLA

Про п’ять етапів музичної історії KOLA до її дня народження розповідає Wave RBC.UA.

За останні кілька років KOLA стала однією з найпомітніших виконавиць української попсцени. Її пісні про розлуку, закоханість, втрати й надію знаходили відгук у слухачів, а творчість поступово доповнювалася жанровими експериментами та співпрацею з артистами різних поколінь.

"Чи разом?" - пісня, яка змінила кар’єру

У червні 2022 року KOLA випустила "Чи разом?" - композицію, яка стала одним із найважливіших поворотних моментів у її кар’єрі.

Пісня з’явилася на тлі повномасштабної війни та особистих переживань співачки через розлуку з партнером.

У ній власна історія артистки переплелася з досвідом тисяч українців.

"Чи разом?" швидко поширилася в соціальних мережах, відео на YouTube зібрало мільйони переглядів, а композиція піднялася до другого місця українського рейтингу Apple Music Top 100.

KOLA розповідала, що не намагалася створити універсальний хіт, а просто поклала власні думки на музику.

Після успіху вона пробувала писати щось схоже, проте згодом вирішила, що повторювати попередній результат - не найкращий творчий шлях. Натомість важливо говорити про те, що відчуваєш саме зараз.

Цей підхід став одним із принципів її подальшої творчості.

"Дочекаюсь" і "Біля серця" - різні погляди на близькість

Після успіху "Чи разом?" KOLA продовжила звертатися до теми любові в умовах війни.

У 2022 році вийшла "Дочекаюсь" - пісня про очікування повернення коханої людини.

Композиція стала особливо близькою тим, хто через війну опинився далеко від своїх партнерів.

Згодом з’явилася "Біля серця", у якій акцент змістився на цінність людей, що залишаються поруч, і почуття, які допомагають переживати складні часи.

У "Біля серця" використали ті самі акорди, що й у "Дочекаюсь", але в іншій тональності та з дещо зміненим третім акордом.

Попри спільну музичну основу, пісні передають різні емоційні стани: одна зосереджується на очікуванні й вірі в повернення близької людини, інша - нагадує про важливість цінувати тих, хто поруч.

"Порічка" - легше звучання та успішний дует

У квітні 2023 року KOLA разом із YAKTAK випустила "Порічку" - пісню про закоханість, ніжність і щасливі моменти поруч із близькою людиною.

На відміну від драматичних композицій попереднього періоду, трек отримав легше й тепліше звучання.

Він швидко набув популярності на стримінгових платформах та в соціальних мережах і став одним із найуспішніших дуетів у дискографії обох артистів.

У лютому 2026 року композиція отримала відзнаку "Золотий плейлист України". За даними "Хіт FM", вона пролунала на українських радіостанціях понад 300 тисяч разів.

"Порічка" показала інший бік творчості KOLA: співачка, яку слухачі звикли асоціювати з проникливими композиціями про складні почуття, проявила себе й у легшому попзвучанні.

"Люди" та "Коли ми двоє" - співпраця з різними артистами

Окремим напрямом розвитку KOLA стали колаборації. Співпраця з представниками різних поколінь української сцени дала їй змогу експериментувати зі звучанням і виходити за межі сольного формату.

У пісні "Люди", записаній разом із MamaRika, у центрі уваги опинилися стосунки, підтримка та почуття, які допомагають долати складні періоди.

Композиція продовжила одну з наскрізних тем творчості KOLA - важливість емоційного зв’язку між людьми.

Іншим досвідом стала співпраця зі Святославом Вакарчуком та гуртом "Океан Ельзи" над піснею "Коли ми двоє".

Ці роботи показали, як голос KOLA взаємодіє з різними музичними стилями. Водночас артистка зберегла власну манеру виконання та емоційну подачу.

"Тримаєш мене" - пісня про потребу в підтримці

15 жовтня 2026 року KOLA представила сингл "Тримаєш мене", у якому звернулася до потреби в підтримці в моменти виснаження.

У центрі композиції - стан людини, яка втрачає зв’язок із собою та намагається знайти сили рухатися далі.

Образ того, хто тримає, стає символом опори, що допомагає не здаватися, коли власних ресурсів майже не залишилося.

Цю історію можна сприймати ширше за розповідь про романтичні стосунки. Вона також про близькість, довіру та людей, які допомагають пережити складні моменти.

Якщо основою "Чи разом?" була особиста історія розлуки й невизначеності, то "Тримаєш мене" звертається до універсальнішої потреби відчувати підтримку.

Від сольних композицій до дуетів і нових релізів музика KOLA змінювала звучання та розширювала теми.

Об’єднавчим елементом її творчості залишилася увага до людських почуттів і здатність говорити про них через пісні.