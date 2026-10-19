Бюстгальтер за 50 мільйонів і крила з квітів: чим здивував показ Victoria's Secret

18 жовтня у Каліфорнії відбувся показ Victoria's Secret 2026. Бренд зібрав на одному подіумі відомих супермоделей і нових учасниць, повернув ювелірний бюстгальтер після восьмирічної перерви та підготував несподіваний дебют Кайлі Дженнер.

Про найяскравіші образи та головні моменти показу Victoria's Secret 2026 розповідає Wave RBC.UA.

Кайлі Дженнер представила бюстгальтер за 50 мільйонів доларів

Одним із головних сюрпризів вечора став перший вихід Кайлі Дженнер на подіум Victoria's Secret.

Саме їй довірили представити Fantasy Bra - ювелірний бюстгальтер, створений у співпраці з Jacob & Co.

Його вартість оцінюють у 50 мільйонів доларів. Виріб оздобили 4410 натуральними діамантами, а центральним елементом став жовтий діамант вагою 75,54 карата.

Дженнер доповнила коштовний бюстгальтер переливчастою білою мініспідницею, прозорими туфлями та великими білими крилами з пір’я. Із глядацької зали її підтримували Тімоті Шаламе та Кріс Дженнер.

Fantasy Bra востаннє з’являвся на подіумі бренду у 2018 році - тоді його представляла Ельза Госк.

Нову версію створювали так, щоб конструкція з дорогоцінного металу й каміння залишалася гнучкою та рухалася разом із тілом. Натхненням стала ювелірна колекція Rare Touch від Jacob & Co.

Белла Хадід відкрила шоу у квіткових крилах

Першою на подіум вийшла Белла Хадід. Для відкриття вона представила зелений бюстгальтер із різнокольоровими квітковими аплікаціями та прозору мініспідницю лаймового відтінку.

Головним акцентом стали масштабні крила: їхня конструкція нагадувала зелені ліани, вкриті яскравими квітами з намистин. Образ доповнили босоніжки в тон.

Джіджі Хадід поєднала пастельні кольори зі срібними паєтками

Джіджі Хадід з’явилася у блакитно-рожевому ансамблі з асиметричним верхом, який спускався до подіуму.

Срібні босоніжки перегукувалися з крилами, зібраними з великих паєток, що відбивали світло.

Для другого виходу модель приміряла білий комплект із прикрасами для тіла та крилами з пір’я, декорованими кристалами.

Адріана Ліма закрила показ

Фінальний вихід дістався 45-річній Адріані Лімі. Одна з найвідоміших моделей Victoria's Secret завершила дефіле в білому ансамблі з об’ємними крилами.

Серед учасниць цьогорічного шоу також були Алессандра Амбросіо, Кендіс Свейнпол, Ешлі Грем, Джоан Смоллс та Палома Ельсессер.

Донька Кобі Браянта вперше вийшла на подіум бренду

Для 23-річної Наталії Браянт, доньки баскетболіста Кобі Браянта, цей показ став дебютним у Victoria's Secret.

Вона представила образ лінії PINK: чорний бюстгальтер із леопардовим написом, яскраво-рожеве болеро та джинси з різнокольоровим камінням.

Серед аксесуарів вирізнялися сумочка у формі дискокулі та пояс із маленькими фігурками собак - символом PINK.

Ще однією дебютанткою стала 21-річна Соланж Омон - переможниця відкритого кастингу, за яким глядачі стежили в проєкті "Angels Among Us".

Разом із виходом на подіум вона отримала контракт із модельною агенцією IMG Models.

Хто виступив на шоу

Музичну програму забезпечили Тейт Макрей, Меган Мороні, Megan Thee Stallion та гурт KATSEYE.

Артистки також підтримали стилістику показу: Мороні з’явилася з рожевими пухнастими крилами, Макрей обрала червоний корсетний ансамбль, а Megan Thee Stallion - мереживний верх, блискучі панчохи та срібні крила.