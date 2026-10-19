Бюстгальтер за 50 миллионов и крылья из цветов: чем удивил показ Victoria's Secret

18 октября в Калифорнии прошел показ Victoria's Secret 2026. Бренд собрал на одном подиуме известных супермоделей и новых участниц, вернул ювелирный бюстгальтер после восьмилетнего перерыва и подготовил неожиданный дебют Кайли Дженнер.

О самых ярких образах и главных моментах показа Victoria's Secret 2026 рассказывает Wave RBC.UA.

Кайли Дженнер представила бюстгальтер за 50 миллионов долларов

Одним из главных сюрпризов вечера стал первый выход Кайли Дженнер на подиум Victoria's Secret.

Именно ей доверили представить Fantasy Bra – ювелирный бюстгальтер, созданный в сотрудничестве с Jacob & Co.

Его стоимость оценивается в 50 миллионов долларов. Изделие украсили 4410 натуральными бриллиантами, а центральным элементом стал желтый бриллиант весом 75,54 карата.

Дженнер дополнила драгоценный бюстгальтер переливчатой белой мини-юбкой, прозрачными туфлями и большими белыми крыльями из перьев. Из зрительного зала ее поддерживали Тимоти Шаламе и Крис Дженнер.

Fantasy Bra в последний раз появлялся на подиуме бренда в 2018 году - тогда его представляла Эльза Госк.

Новую версию создавали так, чтобы конструкция из драгоценного металла и камней оставалась гибкой и двигалась вместе с телом. Вдохновением стала ювелирная коллекция Rare Touch от Jacob&Co.

Белла Гадид открыла шоу в цветочных крыльях

Первой на подиум вышла Белла Гадид. Для открытия она представила зеленый бюстгальтер с разноцветными цветочными аппликациями и прозрачную мини-юбку лаймового оттенка.

Главным акцентом стали масштабные крылья: их конструкция напоминала зеленые лианы, покрытые яркими цветами из бусин. Образ дополнили босоножки в тон.

Джиджи Хадид соединила пастельные цвета с серебряными пайетками

Джиджи Хадид появилась в голубовато-розовом ансамбле с асимметричным верхом, спускавшимся к подиуму.

Серебряные босоножки перекликались с крыльями, собранными из больших отражающих свет паеток.

Для второго выхода модель примеряла белый комплект с украшениями для тела и крыльями из перьев, декорированными кристаллами.

Адриана Лима закрыла показ

Финальный выход достался 45-летней Адриане Лиме. Одна из известнейших моделей Victoria's Secret завершила дефиле в белом ансамбле с объемными крыльями.

Среди участниц шоу также были Алессандра Амбросио, Кэндис Свейнпол, Эшли Грэм, Джоан Смоллс и Палома Эльсессер.

Дочь Коби Брайанта впервые вышла на подиум бренда

Для 23-летней Натальи Брайант, дочери баскетболиста Коби Брайанта, этот показ стал дебютным в Victoria's Secret.

Она представила образ линии PINK: черный бюстгальтер с леопардовой надписью, ярко-розовое болеро и джинсы с разноцветными камнями.

Среди аксессуаров были сумочка в форме дискокули и пояс с маленькими фигурками собак - символом PINK.

Еще одной дебютанткой стала 21-летняя Соланж Омон - победительница открытого кастинга, за которым зрители следили в проекте "Angels Among Us".

Вместе с выходом на подиум она получила контракт с модельным агентством IMG Models.

Кто выступил на шоу

Музыкальную программу снабдили Тейт Макрей, Меган Морони, Megan Thee Stallion и группа KATSEYE.

Артистки также поддержали стилистику показа: Морони появилась с розовыми пушистыми крыльями, Макрей избрала красный корсетный ансамбль, а Megan Thee Stallion - кружевной верх, блестящие чулки и серебряные крылья.