Валик Михиенко станет отцом: звезда "Левів на джипі" и его жена раскрыли пол ребенка в видео
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Валик Михиенко станет отцом: звезда "Левів на джипі" и его жена раскрыли пол ребенка в видео

Пара узнала главный секрет с помощью искусства

Автор: Сюзанна Аль Мариди
Фото: Валик Михиенко и его супруга Анастасия (фото: instagram.com/aasyamba)
Дата: 16 ноября 2026

Украинский юморист Валик Михиенко и его супруга Анастасия готовятся к пополнению семьи. Пара устроила гендер-пати, во время которого необычным способом узнала пол малыша.

Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на пост будущих родителей в Instagram.

Как Валик Михиенко и Анастасия узнали пол ребенка

Влюбленные опубликовали совместное видео, в котором раскрывают пол малыша. Для гендер-пати они выбрали необычный формат - вместо традиционных шаров или торта использовали картину.

Так, Валик и Анастасия сняли занавес и увидели, что ждут сына. На холсте голубой краской были нарисованы надпись "Мальчик", машинки, сердечко и отпечаток ладони.

Когда Валик и Анастасия увидели рисунок, то не сдержали эмоций - обнялись и поцеловались. Они также сделали несколько фотографий с картиной в руках.

Судя по кадрам, для особого случая жена юмориста выбрала длинное атласное платье голубого цвета и белый жакет, под которым можно разглядеть округлый животик.

Михиенко предпочел более расслабленный стиль. Он позировал в свитшотах, джинсах и кроссовках.

Валик Михиенко станет отцом: звезда &quot;Левів на джипі&quot; и его жена раскрыли пол ребенка в видео
Михиенко с супругой Анастасией (фото: instagram.com/aasyamba)
Валик Михиенко станет отцом: звезда &quot;Левів на джипі&quot; и его жена раскрыли пол ребенка в видео
Михиенко с женой ждут сына (фото: instagram.com/aasyamba)

Что известно об отношениях Валика Михиенко и его жены

На момент женитьбы пара была вместе уже более двух лет. Влюбленные познакомились в заведении, а в начале января 2026 юморист сделал предложение во время совместного отдыха в Буковеле.

Уже 30 мая 2026 Валентин и Анастасия сыграли свадьбу. Церемония прошла в узком кругу близких и друзей. Теперь супруги готовятся к новому этапу жизни - рождению первенца.

Также известно, что у них есть общий домашний любимец - мальтипу по имени Моника.

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